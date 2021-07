Sparkasse könnte Übergangsdomizil für Pößnecker Kita werden

Kita-Leiterin Claudia Thiele, Koordinator Frederik Thieme, Brandschutzexperte Peter Dietzsch, Sparkassen-Bauexperte Kevin Rüdiger und Architektin Karin Stoll im Saal der Sparkasse in Pößneck-Ost. In jenem Teil könnte der Kleinkindbereich eingerichtet werden, so der Wunsch.