Spaß und sportlicher Wettkampf beim Badfest in Triptis

Beim Badfest am Sonntag in Triptis wird sich spielerisch bei einem Ettkampf in und ums Becken gemessen.

Triptis. Los geht die Veranstaltung in Triptis am Sonntag um 14 Uhr. Auf was sich die Besucher freuen können.

Jede Menge Spaß und sportliche Aktivitäten gibt es am Sonntag, 3. Juli, beim Badfest in Triptis. „Wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung dieses Jahr wieder durchführen können“, sagt Jan Wißgott, Kulturamtsleiter von Triptis. Die letzte Veranstaltung dieser Art wurde im Jahr 2018 im Triptiser Freibad durchgeführt, da diese 2020 coronabedingt ausfallen musste. „Das diesjährige Badfest ist auch gleichzeitig die Generalprobe für das Jubiläum im kommenden Jahr, denn dann feiern wir 100 Jahre Freibad in Triptis“, so Wißgott.

Los geht es am Sonntag um 14 Uhr. Anstehen werden dann sportliche Wettkämpfe in und um die Becken. Während es für die Kleinen im Babybecken spielerische Beschäftigungen rund ums Wasser geben wird, können sich die Größeren bei verschiedenen Aktivitäten untereinander messen. Gestartet wird in zwei Altersklassen, bei denen Kinder zwischen zehn und 13 Jahren beziehungsweise Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren gegeneinander antreten werden. „Welche Aufgaben genau auf die Teilnehmer warten werden, verraten wir noch nicht. Das soll eine Überraschung sein“, so Wißgott.

Zu entlocken war dem Kulturamtsleiter nur so viel: Bei den Spielen werde es nicht nur um schwimmerische Leistungen gehen, vielmehr komme es auf eine Bandbreite an Können an. So seien auch das Tauchen, Koordination, Kreativität und spielerisches Denken am Sonntag gefragt. „Die Spiele sind also so zusammengestellt, dass jeder die Möglichkeit hat, Punkte zu sammeln, um am Ende gewinnen zu können“, sagt Wißgott. Die Wettkämpfe dauern rund dreieinhalb Stunden, bei denen die beiden Altersklassen abwechselnd im Becken aktiv werden. „Es muss also nicht die ganze Zeit durchgepowert werden, sondern die Teilnehmer werden etwa 20 Minuten Pause zwischen den Wasserwettkämpfen haben“, kündigt der Kulturamtsleiter an. Eine Jury aus ehrenamtlichen Punktrichtern wird an diesem Tag die Wertungen vornehmen. „Wer mitmachen möchte, sollte am Sonntag rechtzeitig da sein, denn es ist nicht möglich später in den Wettbewerb einzusteigen“, macht Wißgott aufmerksam.

Darüber hinaus gibt es auch außerhalb des Beckens zahlreiche Angebote. Das Bildungswerk Blitz wird unter anderem mit Megaspielen, der Zuckerwattemaschine und einer Mini-Disco vertreten sein. Zu einer Partie laden außerdem das Großschachspiel sowie die Tischtennisplatte ein. Die Abteilung Volleyball des SV Grün-Weiß Triptis organisiert ein Beachvolleyballturnier, bei der Jugendabteilung des FC Chemie Triptis kann sich rund um den Fußball ausprobiert werden.

Geöffnet ist das Freibad an dem Sonntag übrigens schon am Vormittag für den normalen Badebetrieb, der dann auch neben den Wettkämpfen weiterlaufen wird. Allerdings gelten ermäßigte Eintrittspreise für den ganzen Tag.