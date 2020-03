Spende für einen stabilen Zaun des Wisentgeheges in Ranis

„Sobald Sturm angesagt ist, werde ich putzmunter“, sagt Martin Görner, der Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen. Sorge hat er in solch einem Fall besonders wegen der Zäune, die das Wisentgehege in Ranis umschließen.

Nicht nur putzmunter, sondern hellwach war er, als Sturm Sabine kürzlich durch Thüringen fegte, denn einige Bäume hielten, wie bei der Unwetterwarnung befürchtet, dem Sturm nicht stand: Der Zaun wurde teilweise in Mitleidenschaft gezogen.

Zaun hielt dem Sturm gerade so stand

„Gerade so“, sagt Martin Görner auf die Frage, ob der Zaun nach dem Sturm noch stark genug war, um die Tiere davon abzuhalten, nach draußen zu gelangen. Dabei verzieht er das Gesicht nachdenklich und prüfend, als wolle er sagen: „Glück gehabt“.

Mit Dirk Heinrich, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Saale-Orla, schaut er sich das Gehege und die Tiere an, die darin leben. „Sie sehen sehr kräftig aus“, wirft

Fünf Wisente leben in dem Gehege. Foto: Dominique Lattich

Heinrich ein. „Oh ja. Und schwer sind sie. Ausgewachsen sind sie 700 bis 900 Kilo schwer, die Bullen sogar eine Tonne.“ Gerade, wenn sie ein Junges in Gefahr sehen, habe man keine Chance. „Sie können sehr schnell rennen.“

Glück im Unglück also, dass nicht noch mehr passiert ist. Das Holz des Zaunes ist schon einige Jahre alt und die Witterung sorgt langsam aber sicher dafür, dass die Haltbarkeit nachgibt. Einige Balken habe man noch in Reserve gehabt. So habe man die beschädigten Teile des Zaunes schnell reparieren können. „

Mehr als sechs Felder wurden zerschlagen“, erklärt Görner. Einige Bäume seien von Pilzen befallen, die sich auf die Wurzeln legen. So haben sie recht schnell an Standhaftigkeit verloren, als Sabine wütete.

Fünf Wisente leben in dem Gehege

Mit einer Spende von 2500 Euro, die Dirk Heinrich übergab, will die Sparkasse die Erneuerung des Zaunes unterstützen – gerade die Schwachstellen, die langsam aber sicher problematisch werden, bevor sie sich zu einer Gefahrenquelle entwickeln können.

„Das Wisentgehege ist auf Spenden und Mittel von außen angewiesen“, erklärt Görner. Immerhin leben aktuell fünf Wisenten auf der acht Hektar großen Fläche. Die beiden Herren haben Glück bei ihrer Besichtigung: Alle fünf Exemplare lassen sich blicken – darunter auch ein Junges, das erst im August des vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte.

Neuer Drahtzaun soll Besucher schützen

Den Nachwuchs muss Martin Görner im Auge behalten. „Wir müssen immer mal wieder für einen Austausch sorgen, damit hier kein Inzest stattfindet.“ Ebenso versucht er, auch auf die Gäste aufzupassen: ein Drahtzaun soll Besucher davon abhalten, an die Tiere heranzukommen. „Sie haben unglaubliche Kraft“, sagt Görner.

Wenn jemand die Hand zwischen Kopf und Zaun halte, könne das schlimme Folgen haben. Durch den Drahtzaun komme man den Tieren nun also nicht zu nahe. Und bei dem Besucherandrang, der gerade an warmen Sommertagen herrsche, ist das wohl auch nötig. „Um die 400 Besucher können es an einem Wochenende schon mal sein“, so Görner. Oft seien auch Schulklassen zu Gast, um sich die Tiere und ihre Verhalten- und Lebensweisen anzuschauen.