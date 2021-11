Spenden-Kalender wirft Blick auf Burg Ranis

Ranis. Freiwillige gestalten zweiten Kalender, Verkaufserlös geht zugunsten des Museums

Das zweite ehrenamtlich von zwei Mitarbeiterinnen auf Burg Ranis gestaltete Kalenderprojekt steht wieder in den Startlöchern. Die „Blickpunkte 2022“ sind in einer Auflage von 300 Stück, also deutlich mehr als beim ersten Mal, ab sofort erhältlich. Dieses Mal ist zum einen ein doppelt so großer Kalender wie 2021 erhältlich und zum anderen ein schmaler Postkartenkalender.

In den Blickpunkten 2022 sind dreizehn Fotomotive von regionalen Hobby- und Profifotografen, aber auch von Personen versammelt, die mit den sozialen Medien in irgendeiner Weise mit Ranis und der Burg verbunden sind. Und stets steht das imposante Bauwerk in den entsprechenden Jahreszeiten im Mittelpunkt. „Erstmals sind auch zwei Fotos vom Inneren drin, also nicht nur der Blick von außen“, wie Wündsch sagt.

Auch für dieses Jahr ist es das Ziel 1000 Euro einzunehmen

Schlossverwalterin Susanne Wündsch und Museumspädagogin Josephine Schubert steckten abermals ihre Freizeit in den Kalender. Dieses Jahr hatten beide Unterstützung von Hobbyfotografin Katja Wisotzki aus Bodelwitz, die beim Layout half. Der Kalender sei produktionsbedingt teurer als im vergangenen Jahr. Aber der Verkaufserlös geht auch wieder zugunsten des Burgmuseums. „Wir haben den Anspruch wieder mehr als eintausend Euro zusammenzubekommen“, steckt Wündsch das Ziel ab. Die knapp über 1000 Euro, so Josephine Schubert, habe man in Museumspädagogisches und Öffentlichwirksames wie Flyer und Arbeitsmittel, sowie in Aktionen zu Sonderausstellungen gesteckt.

Die Finanzierung der Finissage zur Schau von Bernhard Schlafke ist so ein Beispiel.

Die Kalender sind ab sofort im Café Ilse, in der Burgverwaltung und -museum, sowie Marktzentrum Ranis und in der Pößnecker Buchhandlung am Markt erhältlich. Die Kosten pro Kalender belaufen sich auf 11,50 Euro pro Stück. Der gesamte Erlös kommt dem Burgmuseum zugute.