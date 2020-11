Pößneck. Der Verein Saalfeld-Samaipata hilft Straßenkinderprojekten in Bolivien. Eines der Hilfsprojekte ist die Spendenaktion„Brot für kleine Hände“.

Spendenaktion startet in Ostthüringen in die nächste Runde

Der Verein Saalfeld-Samaipata, der von engagierten Menschen aus dem Saale-Orla Kreis vor 23 Jahren gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Straßenkinderprojekte im bolivianischen Santa Cruz nachhaltig zu unterstützen. Eines der erfolgreichsten Hilfsprojekte des Vereins ist die Spendenaktion „Brot für kleine Hände“, mittlerweile vielen bekannt durch die markanten roten Spendenboxen mit dem Logo der Aktion.

Noch bis 31. Dezember stehen sie wieder auf den Verkaufstresen in diesmal 194 teilnehmenden Bäckerei und Konditoreigeschäften, davon 32 aus dem Saale-Orla Kreis. Erstmals dabei sind die Bäckereifilialen der Agrofarm Knau, worüber sich die Initiatoren Hanno Müller und Jürgen Bielert sehr freuen. Erneut bittet der Verein die Kunden, etwas vom Wechselgeld für diesen guten Zweck in die Spendenwürfel zu geben.

Die aktuelle Situation in Bolivien, insbesondere die der Kinder in den Heimen, ist unvergleichlich dramatischer als in Deutschland. „Corona hat das Land hart getroffen. Intensivversorgung, Medikamente, Tests und Schutzausrüstung sind Mangelware. 120 Tage strenge Ausgangssperren bewirkten für viele Bolivianer den Verlust sämtlicher Einkünfte. Die Schulen sind seit März bis voraussichtlich Februar 2021 komplett geschlossen. Sozialhilfe ist für Bolivianer ein Fremdwort“, berichtet Andreas Schüner, Vorsitzender des Vereins.

Die Spendengelder kommen allein der Bäckerei „Dulce Hogar“ (süßes Haus ) in Santa Cruz zu Gute. Diese Bäckerei bäckt täglich bis zu 1600 Brötchen für notleidende Kinder in 15 Kinderheimen.

www.saalfeld-samaipata.de