Spendenparlament Saale-Orla: Blick über den eigenen Tellerrand

Bad Lobestein Sophie Filipiak über hochgesteckte Ziele

Gemeinsam zum Wohle des Landkreises entscheiden, ehrenamtliches Engagement fördern und einen Beitrag gegen die wachsende Politikverdrossenheit leisten – was sich das Spendenparlament im Saale-Orla-Kreis auf die Fahne geschrieben hat, klingt gut. Jedes Projekt dieser Art ist zu begrüßen, zumal auch eine stärkere Vernetzung zwischen Akteuren im Oberland und im Orlatal angestrebt wird.

Was noch aussteht, ist die konkrete Umsetzung. Wie groß das Interesse an diesem Projekt ist, wird sich bei der ersten Sitzung im kommenden Jahr zeigen. Und wie viel Geld im Spendentopf ist. Zudem muss sich noch beweisen, ob sich das Model des Erfurter Spendenparlaments im Saale-Orla-Kreis umsetzen lässt. Das ist auch den Organisatoren des hiesigen Parlaments klar. Was in der Großstadt funktioniert, kann man nicht 1:1 in den ländlichen Bereich kopieren.

Der Ansatz klingt jedenfalls vielversprechend und die ersten Schritte von Seiten der Organisatoren sind gemacht. Nun liegt es an den Bürgern, Vereinen und Geschäften im Saale-Orla-Kreis, ob sie das Projekt unterstützen wollen und können.