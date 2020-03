Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendensammlung für den Neustädter Stadtpark

Am 25. April soll der Stadtpark in Neustadt im Rahmen des MDR-Formats Frühlingserwachen bei einem Arbeitseinsatz verschönert werden. Insgesamt 26 Einzelmaßnahmen sind für diesen Tag geplant, unter anderem will man die alte Blumenuhr, die bis in die Achtzigerjahre im Park zu finden war, in Takt bringen. Um die Vorhaben umsetzen zu können, braucht es nicht nur viele helfende Hände, sondern auch finanzielle Unterstützung, durch die das Projekt realisiert werden soll.

Dazu wurde eine sogenannte Crowdfunding-Aktion – eine Art Gruppenfinanzierung, bei der Einzelne Geld für ein bestimmtes Vorhaben geben können – ins Leben gerufen. Partner der Maßnahme ist der Förderverein für Stadtgeschichte Neustadt. Allein für die Blumenuhr ist viel Geld nötig Gesammelt wird über die Crowdfunding-Plattform „Gemeinsam stark. Viele schaffen mehr“ der Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla. Mit den Spenden will man einen Teil der geplanten Maßnahmen des Arbeitseinsatzes finanzieren. So braucht es beispielsweise allein einen fünfstelligen Betrag, um die Blumenuhr wieder in Gang zu bringen. Im ersten Schritt der Crowdfunding-Aktion galt es zunächst, 100 Fans zu gewinnen, die mit einem Klick ihre Unterstützung signalisieren. „Diese Zahl haben wir nach wenigen Tagen heute Vormittag erreicht“, freute sich Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe am Montag. So konnte am gleichen Tag in die nächste Phase gestartet werden, bei der nun Spenden eingeworben werden. Spenden sind bis zum 18. April möglich Ziel ist es, eine zuvor festgelegte Summe innerhalb einer bestimmten Frist zu erreichen, damit schließlich die Finanzierung des Projektes zustande kommt. Im Falle der Verschönerungs-Aktion des Stadtparks sind das 12.870 Euro. „Dieser symbolische Betrag ist eine Anlehnung an die erste urkundliche Erwähnung der Stadt im Jahr 1287“, erklärte Ronny Schwalbe. Wer gerne einen selbstgewählten Obolus für das Projekt beisteuern will, hat die Möglichkeit, dies bis zum 18. April um 23.59 Uhr zu tun. Zu finden ist die Crowdfunding-Aktion unter https://gemeinsam-stark.viele-schaffen-mehr.de/blumenuhr