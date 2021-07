Kickbox-Weltmeister John Kallenbach wird am Samstag vor Ort sein.

Sportplatz in Dreba wird am 31. Juli eingeweiht

Neustadt-Dreba. Es wird am Samstag ab 14 Uhr zu einem Familiensportfest eingeladen. Das ist alles geplant.

Mit einem Jahr Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie wird am Samstag, 31. Juli, der Familientreff KuH-Wiese in Dreba eingeweiht. Eingeladen wird ab 14 Uhr zu einem Familiensportfest. Veranstalter ist die Kultur- und Heimatstiftung Dreba.

Wie es in einer Mitteilung heißt, können sich Familien-Teams mit mindestens einem Kind an diesem Tag auf dem Sportplatz mit anderen im Wettkampf messen und Punkte sammeln. Zu den Stationen, die an diesem Tag durchlaufen werden, gehören unter anderem Basketball, Fußball und Volleyball sowie ein Wissensquiz zum Thema Sport. Es werden Stempel gesammelt, und nach der Auswertung winken Gewinne für Groß und Klein.

Zu Gast sein wird außerdem der amtierende Kickbox-Weltmeister John Kallenbach aus Saalfeld. Sein Kampfsportangebot widmet sich Jung und Alt. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch bei den Kindern und Jugendlichen, um sie für die Zukunft stark zu machen und sie für den modernen Alltag fit zu halten. „Mit Kampfsport-Präsentationen von zehn Mitgliedern des Kaders seiner Invictus-Kick-und-Thaiboxschule wird er sicherlich nicht nur die Kinder und Jugendlichen begeistern, sondern auch bei den Erwachsenen großen Eindruck hinterlassen“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Die Skater-Rampen und die Cross-Strecke stehen den Besuchern ebenfalls zur Verfügung, um das Angebot des Sportplatzes als Familientreff komplett vorzustellen.

Moderiert wird der Nachmittag von DJ Böhmi alias Thomas Böhm aus Saalfeld, und auch für das leibliche Wohlergehen der Gäste ist gesorgt.

Der Sportplatz in Dreba befindet sich oberhalb der Bahnschiene im Ort rechts hinter dem alten Bahnhof.