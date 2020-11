Sprechstunden der Polizei im Pößnecker Rathaus

Die Thüringer Polizei bietet auch über den Winter regelmäßige allgemeine Sprechstunden in Pößneck an. So ist der Kontaktbereichsbeamte für das Gebiet der Stadt immer dienstags zwischen 16.30 bis 17.30 Uhr im kleinen Saal des Rathauses anzutreffen, so die Stadt Pößneck in einer Mitteilung.

Bürger haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, Probleme aus ihrem Lebensumfeld anzusprechen, die straf- oder ordnungsrechtlich relevant sein könnten, oder allgemeine Anliegen vorzubringen.

Für konkrete Strafanzeigen empfiehlt es sich allerdings, die rund um die Uhr besetzte Polizeistation in der Bahnhofstraße 12 in Pößneck aufzusuchen.