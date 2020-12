Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (links) und Jens Peter, Fachdienstleiter Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt Neustadt, bei einer Vor-Ort-Begehung des Geländes in der Gerberstraße.

Es ist eine Ruine, die vielen Neustädtern schon lange ein Dorn im Auge ist – der ehemalige Zeiss-Betriebsstandort in der Gerberstraße. Seit mittlerweile 28 Jahren sind die Gebäude verwaist und verfallen immer mehr. Schon lange versucht die Stadt, an diesem Zustand etwas zu ändern, und konnte nun einen entscheidenden Erfolg verbuchen. Vor wenigen Tagen ist das Areal in den städtischen Besitz übergegangen.