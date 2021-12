Stadt Pößneck sagt das Lichterfest 2021 offiziell ab

Ein städtisch organisierte Lichterfest - hier ein Eindruck von Heiligabend 2019 – findet in Pößneck auch in diesem Jahr nicht statt.

Pößneck. Die Stadt Pößneck verweist auf die „hohe Ansteckungsgefahr bei einem Zusammentreffen in großer Zahl“.

Die sprichwörtlichen Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es amtlich. Wie schon 2020 gibt es auch 2021 kein Pößnecker Lichterfest „mit kulturellem Rahmen“. Das teilte die Stadt Pößneck am Freitag mit dem Verweis auf die regionalen Corona-Inzidenzen und die „hohe Ansteckungsgefahr bei einem Zusammentreffen in großer Zahl“ mit.

Es gehe jetzt darum, „solidarisch zusammenzustehen und mit Augenmaß zu tun, was in persönlicher Verantwortung möglich ist – Ansteckungen vermeiden, besonnen Gräben unterschiedlicher Meinungen überwinden, freundlich die Zuversicht vor allem unserer Kinder und Hilfsbedürftigen stärken“, so die Stadt Pößneck in ihrer Mitteilung.

In diesem Sinne soll das Friedenslicht aus Bethlehem auch in diesem Jahr geteilt werden – es wird am 23. Dezember um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz und anlässlich der Heiligabend-Gottesdienste in der Stadtkirche gespendet.