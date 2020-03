Stadt Pößneck spart unverhofft 400.000 Euro

Dem Um- und Ausbau der Kreuzung Ernst-Thälmann-/Mühl-/Lohstraße in Pößneck steht nichts mehr im Weg. Bürgermeister Michael Modde (parteilos) hat den entsprechenden Auftrag wie angekündigt per Eilentscheidung vergeben, und zwar an die Strabag-Niederlassung Pößneck.

Bauamtsleiter Frank Bachmann hofft, dass die Bauarbeiten noch im April beginnen. Er rechnet im besten Fall mit einer etwa neunmonatigen Bauzeit. Der Kreuzungsbereich werde bis kurz vor Weihnachten nicht befahrbar sein.

Das wirkt sich beispielsweise auf die Ernst-Thälmann-Straße aus, die ja eine Einbahnstraße ist, außerdem wird der Verkehrsabfluss aus der mittleren Neustädter über die Mühlstraße abgeschnitten. Welche Umleitungen wird es denn geben?

Konzept für den Umleitungsverkehr in der Feinplanung

„An der Verkehrsführung arbeiten wir noch“, so Bachmann. „Eigentlich wollten wir die Details in diesen Tagen mit den Betroffenen in einer Einwohnerversammlung besprechen, aber das geht ja nun nicht. Sobald die technischen Feinabstimmungen abgeschlossen sind, wird es natürlich eine entsprechende Veröffentlichung geben.“

Eine Überraschung sei der Preis des Projektes, gibt Bachmann zu verstehen. Sei man bislang von Kosten in Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro ausgegangen, habe die Ausschreibung (plus Planung der VTU Verkehrsbau Tiefbau Umweltschutz GmbH aus Gera) einen Aufwand von knapp 1,3 Millionen Euro ergeben. Um den Auftrag hätten sich vier Firmen beworben.

Wie kommt es zur enormen Differenz zwischen Kostenschätzung und Ausschreibungsergebnis? „An diesem Beispiel sehen wir, wie wichtig es ist, in Zeiten, ich welchen die Baupreise eigentlich nur nach oben gehen, zum richtigen Zeitpunkt auszuschreiben und dann nicht allzu lange mit der Vergabe zu warten“, antwortet Bachmann.

Bei Differenzen diesen Umfangs kommt immer auch der Verdacht auf, dass Nachträge den Preis doch noch in die Höhe treiben könnten. „Bei einer solch komplexen Baumaßnahme sind Nachträge natürlich nicht auszuschließen“, sagt Bachmann dazu. „Die Strabag ist allerdings seit vielen Jahren ein guter Partner der Stadt und es besteht hier ein Vertrauensverhältnis, das sicher keiner beschädigen will.“

In den 1,3 Millionen Euro sei ein geringfügiger Anteil der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck schon dabei, informiert Bachmann weiter. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Orla beteilige sich nicht am Projekt. Versorger hätten nur wenig bis gar kein Interesse an der Mitwirkung gehabt, weil sie ihre Anlagen erst vor gut zwanzig Jahren, kurz vor der Landesgartenschau, gerichtet hätten, als für die seinerzeit auf den Viehmarkt verlegte Kotschau ein neues Bett unter der jetzigen Kreuzung hergestellt worden sei.

Verringerung der Unfallgefahr und Stabilisierung der Brücke

Mehr als die Hälfte ihres Aufwandes bekomme die Stadt von Bund und Land durch Fördermittel erstattet, so der Bauamtsleiter. Und was ist mit den unverhofft eingesparten 400.000 Euro? „Dieses Geld bleibt theoretisch für den Neubau der Kreuzung an der Jüdeweiner Kirche übrig“, so Bachmann.

Was passiert in den nächsten Monaten an der Netto-Kreuzung, wie sie im Volksmund mitunter genannt wird? „Es geht uns darum, den Straßeneinmündungsbereich zu entflechten und ihn übersichtlicher zu machen“, führt der Bauamtsleiter aus. Dieses Ziel soll mit einer deutlichen Reduzierung der Verkehrsfläche erreicht werden. So wird an der östlichen Ecke Ernst-Thälmann-/Mühlstraße eine neue Grünfläche ausgebildet und in die Kreuzung hinein geschoben.

Der Verkehr soll diszipliniert, dadurch verlangsamt werden. Ziel sei die Verringerung der Unfallgefahr. Es werde trotzdem auch in Spitzenzeiten keiner mehr als durchschnittlich zehn Sekunden brauchen, um die neue Kreuzung zu passieren. Und das wisse man deshalb, weil man im vergangenen Jahr sicherheitshalber eine Verkehrszählung veranlasst habe.

Mindestens so wichtig wie die immer wieder geforderte Entschärfung der Kreuzung sei für die Stadt eine dauerhafte Lösung für die Kotschau-Überbrückung. „Wir sind dazu aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen gezwungen“, so Bachmann. Die kaum wahrgenommene Brücke werde künftig höheren Belastungen standhalten.

Baustellenbereich soll in Kürze nach Munition abgesucht werden

Belange der Radler seien ebenso bedacht wie jene der Pößnecker Feuerwehr, die ja in der Nähe ihre Basis hat. Eine private Zufahrt an der Ernst-Thälmann-Straße müsse verlegt werden, aber da sei die betroffene Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH sehr kooperativ. Von den Themengärten werde kein Quadratmeter Fläche abgezwackt.

Zu verlegen sei auch die Bushaltestelle Werk II, dank Extra-Fördermittel könne ein neuer, barrierefreier Wartepunkt hergestellt werden. In den bisherigen öffentlichen und nichtöffentlichen Beratungen habe das mehrfach angepasste Kreuzungsausbaukonzept kommunalpolitisch letztlich „allgemeine Zustimmung“ gefunden, so Bachmann.

Bevor die Kreuzung aufgegraben wird, soll sie von Delaborierern mit entsprechenden Sonden nach eventuellen Weltkriegs-Sprengkörpern abgesucht werden. Schon bei den Bauarbeiten vor gut zwanzig war eine Granate in einem Baggerlöffel aufgetaucht. Archäologen hätten indes überraschend kein Interesse an dieser Baustelle angemeldet.

Ursprünglich sollten die Netto-Kreuzung zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Einem entsprechenden Konzept wurden allerdings die Fördermittel versagt. So wurde das Projekt von der städtischen Agenda gestrichen.

Kurze Zeit später wurde mit der Aussicht auf andere Fördermittel umgeplant. Und mittlerweile wäre sogar ein Kreisverkehr wieder förderfähig. Für die Netto-Kreuzung kommt die Änderung der Richtlinien aber zu spät, bedauert Bauamtsleiter Frank Bachmann.

Die Neugestaltung der Netto-Kreuzung spielte vor zwei Jahren im (Wieder-)Wahlprogramm von Bürgermeister Michael Modde eine zentrale Rolle. Die städtische Investition verstehe sich wie in anderen Fällen auch als „Initialzündung für die weitere Entwicklung des Umfeldes“, so das Stadtoberhaupt bei früheren Gelegenheiten.

Der eine oder andere Pößnecker hat den Millionenaufwand nach früheren Berichterstattungen zu diesem Thema in Facebook-Kommentaren allerdings als rausgeschmissenes Geld eingeschätzt. Der Handlungsbedarf sei an anderen Stellen in der Stadt höher.