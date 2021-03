Stadt Pößneck verteilt FFP-2- und OP-Masken in der Shedhalle

Pößneck Anspruchsberechtigte sind in der kommenden Woche an drei Tagen jeweils fünf Stunden lang willkommen.

Das Land Thüringen stellt dem Saale-Orla-Kreis und der Stadt Pößneck aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig ein Kontingent an FFP-2- und OP-Masken zur Verfügung. Die Masken sollen kostenfrei an „Menschen im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII“, wie es offiziell heißt – also an Bedürftige – verteilt werden.

„Jeder in Pößneck gemeldete Leistungsberechtigte erhält fünf FFP-2-Masken und 15 OP-Masken jeweils als Paket zusammengestellt“, teilt die Stadt Pößneck mit. Die Maskenausgabe erfolgt von Dienstag, 9. März, bis Donnerstag, 11. März, jeweils zwischen 11 bis 16 Uhr in der Pößnecker Shedhalle.

Die Stadt Pößneck weist darauf hin, dass während der Verteilung im Gebäude und in den Wartebereichen das Tragen einer Schutzmaske verpflichtend ist. Außerdem sei auf die allgemein gültigen Infektionsschutzbestimmungen wie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten.

Es werden keinerlei Daten erhoben

„Personen, die aktuell Symptome einer Sars-Cov-2-Erkrankung aufweisen, erhalten keinen Zutritt zur Vergabestelle“, so die Stadt Pößneck. Sie stellt auch klar, dass bei dieser Verteilaktion weder eine Kontaktnachverfolgung erfolge, noch personenbezogene Daten erhoben werden.

Die einmalige Ausgabe der Schutzmasken erfolgt nur unter Vorlage der folgenden, aktuell gültigen Nachweise an Personen ab dem 15. Lebensjahr, die außerhalb von Einrichtungen leben:

Bescheid des Jobcenters des Saale-Orla-Kreises über Leistung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SBG II;

Bescheid des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises, Fachdienst Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe, über Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII oder die Leistungen der Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII.