Stadt Ranis hat Mitgliedschaft im Geoparkverein beschlossen

„Für dieses Jahr ist die Gründung eines Geoparkvereins in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg vorgesehen“, lautete die kurze Zeitungsmeldung vom 3. Januar 2020. Auch die Stadt Ranis ist an den Gründungsvorbereitungen beteiligt, informiert Bürgermeister Andreas Gliesing (GEV) am Dienstag.

Den Geopark Schieferland bilden im Wesentlichen die drei Naturparke Frankenwald, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und der östlichste Teil des Naturparks Thüringer Wald. Es gelte, mit dem Verein auch auf Thüringer Seite jene Strukturen auf der Durchführungsebene zu schaffen, die es auf der fränkischen Seite bereits gebe, um über eine solche Organisation zum Beispiel Vorhabensanträge und Förderanträge vorbereiten und einreichen zu können, erläutert Gliesing. Das Ziel sei eine länderübergreifende, gemeinsame Struktur.

Stadtrat beschließt Mitgliedschaft

In der letzten Sitzung des Jahres 2019 hatte der Stadtrat von Ranis positiv über die Mitgliedschaft im Verein „Geopark Schieferland in Thüringen“ abgestimmt. Im Rahmen der Raniser Beteiligung am Geopark Schieferland solle eine Geoparkinformationsstelle auf der Burg Ranis aufgestellt werden. Dadurch würde das Burgmuseum aufgewertet.

In dieser Stadtratssitzung war zudem die Vergabe der Planungsleistung für den Parkplatz an der Schule in Ranis beschlossen worden sowie die außerplanmäßige Anschaffung eines neuen Heizkessels für das Gebäude in der Pößnecker Straße 2, in dem die Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück ihren Sitz hat.

Dies war nötig geworden, nachdem die Heizung Baujahr 1990/91 ausgefallen war. Der Heizkessel wurde ausgetauscht und durch einen modernen Brennwertkessel ersetzt, vermittelt der Bürgermeister. Ein solcher Heizkessel für Warmwasserheizungen erlaubt es, den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes beinahe vollständig zu nutzen. Zwischenzeitlich war im Gebäude eine Interims-Ölheizung zum Einsatz gekommen, bis noch vor Weihnachten der neue Kessel installiert war.