Stadt schiebt „Pößnecker Landmarkt“ an

Pößneck. Die Stadt Pößneck bietet einheimischen Erzeugern mit dem 1. Pößnecker Landmarkt eine Bühne für regionale Produkte und den Austausch untereinander.

Die Stadt Pößneck probiert etwas Neues aus. Sie will künftig zwei Mal im Jahr unter der Marke „Pößnecker Landmarkt“ eine ganztägige Messe für Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte und Handwerker aus der Region veranstalten. Der 1. Pößnecker Landmarkt soll am 23. Oktober in und an der Shedhalle stattfinden.

„Wir wollen einen Direktvermarkter-Markt für die Region als dauerhaftes Angebot etablieren“, kündigte Bürgermeister Michael Modde (parteilos) an. „Wir wollen die Bevölkerung für die Qualität einheimischer Erzeugnisse begeistern.“ Das rein städtische Projekt, das im Kulturamt entwickelt worden sei, verstehe sich auch vor dem Hintergrund als Wirtschaftsförderung, dass ein Stand maximal 20 Euro kosten soll. „Wir wollen bewusst einen Anreiz auch für kleine Erzeuger schaffen“, so Modde weiter. Den Ausstellern soll nicht zuletzt ein Marktheft im Sinne bleibender Werbung gewidmet werden. Für die Besucher ist der Eintritt frei.

Bekannte Erzeuger seien von der Stadt bereits angeschrieben worden. Landwirte, Gartenbauer, Fischereibetriebe, Handwerker und Verarbeiter von Naturmaterialien, die sich am ersten Landmarkt beteiligen wollen, sollten sich bei der Stadt bis 15. Juli mit einer Mail an ordnungsamt@poessneck.de melden. Vorab-Informationen gibt es bei Kulturamtsmitarbeiterin Katharina Zoller, Telefon 03647/500305.

Nach dem Start im Herbst soll die Direktvermarkter-Messe künftig einen festen Platz im Veranstaltungskalender bekommen. Der Landmarkt soll jeweils am Sonntag vor Ostern in der Innenstadt und am letzten Samstag im Oktober auf dem Viehmarkt stattfinden.