Die Stadt Triptis plant ab 1. Januar 2021, eine Zweitwohnungssteuer einzuführen. Eine entsprechende Satzung wurde mehrheitlich von den Mitgliedern des Triptiser Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung angenommen.

Wie Ordnungsamtsleiter Steffen Winkler ausführte, habe auch die Stadt Triptis coronabedingt mit Mindereinnahmen im städtischen Haushalt zu rechnen. Aus diesem Grund habe man überlegt, wie diese ausgeglichen werden könnten. „Für die, die in Triptis einen Zweitwohnsitz haben, bekommt die Stadt nichts“, hielt der Ordnungsamtsleiter fest. Jedoch sei davon auszugehen, dass auch diese Menschen etwa die sozialen Angebote der Stadt nutzen würden, weshalb es durchaus berechtigt sei, auch von diesen Steuern zu erheben.

Um zu überprüfen, ob sich die Einführung einer solchen Steuer überhaupt lohne, „war mein erster Gang ins Einwohnermeldeamt“, erklärte Steffen Winkler in der Sitzung. Die Recherche dort habe ergeben, dass – Stand 30. Juli dieses Jahres – 123 volljährige Personen eine Zweitwohnung in Triptis haben und daher für solch eine Steuer in Frage kommen. „Damit lohnt sich die ganze Sache schon“, so Steffen Winkler.

15 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete

In der nun erarbeiteten Satzung ist festgehalten, dass die Zweitwohnungssteuer 15 Prozent der jeweiligen jährlichen Nettokaltmiete beziehungsweise einer auf der Grundlage des Mietspiegels des Saale-Orla-Kreises zu ermittelnden Vergleichsmiete betragen soll. Wie es in der Beschlussvorlage hieß, hat die „Zweitwohnungssteuer als örtliche Aufwandssteuer eine Lenkungsfunktion, um den Inhaber der Wohnung eine bewusste Entscheidung zu Haupt- und Nebenwohnsitz treffen zu lassen.“

Bei einer Entscheidung von 50 Prozent aller Nebenwohnungsinhaber für eine Hauptwohnung in Triptis würden sich Mehreinnahmen von circa 13.000 Euro aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer generieren und eine Anhebung des einheitlichen Grundbetrages um etwa 31.000 Euro erzielen lassen. Bei der Zweitwohnsitzsteuer selbst könne mit Mehreinnahmen von rund 15.000 Euro pro Jahr gerechnet werden.

Triptis Vorreiter im Saale-Orla-Kreis

„Das ist eine Summe für den städtischen Haushalt, die wir uns nicht entgehen lassen sollten“, so Steffen Winkler. Wie der Ordnungsamtsleiter weiter ausführte, habe eine solche Zweitwohnungssteuer bisher noch keine andere Gemeinde im Saale-Orla-Kreis eingeführt. Ob die Einnahmen so eintreten werden, wie in den bisherigen Berechnungen angenommen, werde sich in einem Jahr zeigen. Die Stadt Triptis habe allerdings an monetären Mitteln nichts zu verlieren.

Hintergrund:

Zweitwohnungssteuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet der Stadt Triptis eine oder mehrere Zweitwohnungen innehat. Die Satzung sieht dabei Ausnahmen vor: So sind etwa Wohnungen in therapeutischen Einrichtungen von öffentlichen und freien Trägern, Wohnungen der freien Jugendhilfe, in Pflegeheimen oder von Sozialträgern im Rahmen organisierter Berufsausbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen finanzierte Wohnungen von der Steuerpflicht ausgenommen.

Gleiches gilt für Wohnungen, wenn verheiratete Personen oder eingetragene Lebenspartner aus beruflichen Gründen eine Nebenwohnung haben, wobei hier die Aufenthaltsdauer in Triptis gegenüber dem Hauptwohnsitz überwiegen muss.

Ein weiteres Beispiel sind Minderjährige, welche zum Zwecke der Berufs- oder Schulausbildung eine Nebenwohnung innehaben. Sie unterliegen ebenfalls nicht der Steuerpflicht.