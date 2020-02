Stadt Triptis verkauft Straße in ihrem Gewerbegebiet Ost

Die Stadt Triptis verkauft die Straße Im Kälbertale. Sie soll im Laufe des Jahres in den Besitz des nun beidseitig anliegenden Polymerverarbeiter Rehau übergehen.

Da sie damit jegliche öffentliche Verkehrsbedeutung verliere, wie es seitens der Stadt Triptis heißt, ist ein Verfahren zur sogenannten Einziehung der 1993 gebauten und 335 Meter langen Straße eingeleitet worden. Diesen gesetzlich vorgeschriebenen Vorgang hat der Triptiser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung nach kurzer Diskussion einstimmig gebilligt.

Betroffene können nach der amtlichen Bekanntmachung der beabsichtigen Einziehung Einwendungen vorbringen, wenn sie Probleme sehen. Davon wird augenscheinlich nicht ausgegangen.

Am Ende des mehrmonatigen Verfahrens, wohl noch in diesem Jahr, wird Im Kälbertale nur noch eine Privatstraße im Gewerbegebiet Triptis-Ost sein. Straßenreinigung, Winterdienst und andere Pflichten gehen ebenso wie alle Rechte von der Stadt an den neuen Eigentümer über.

Die Straße ist 335 Meter lang. Foto: Marius Koity

Zu welchem Preis die städtische Anlage den Besitzer wechselt, war im Triptiser Stadtrat kein öffentliches Diskussionsthema. Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehr) sagte auf Nachfrage dieser Zeitung nur, dass die entsprechenden Grundstücksteile zu einem gutachterlich ermittelten Preis verkauft werden.