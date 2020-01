Stadt- und Museumsführungen in Pößneck gefragt

Die Nachfrage nach Stadt- und Museumsführungen war in Pößneck 2019 ungebrochen. Konkret fanden 32 Stadtführungen mit mehr als 600 Gästen statt, die zu einem Drittel als allgemeine Führungen gebucht waren. Die verbleibenden zwei Drittel waren Rundgänge speziell für Kinder sowie Themenführungen etwa zur Industrialisierung oder zum Erbe des Reformarchitekten Heinrich Tessenow.

Bei den 28 Museumsführungen halten sich der sogenannte allgemeine Hausrundgang mit den Touren für spezielle Zielgruppen annähernd die Waage. Erstmals lud der Hausgeist zu einer Nachtführung im Kerzenschein ein. Weibliche Persönlichkeiten wurden beim Frauentagsrundgang ins Licht gerückt und Kinder waren bei Schatzsuchen gefragt. Hinzu kamen unter anderem vier öffentliche Museumsführungen.

Sonntagsstreifzüge kommen in Pößneck gut an

Durchweg sehr gut kommen seit Jahren die Sonntagsstreifzüge an mit wechselnden Schwerpunkten in den wärmeren Monaten des Jahres an. Hier wurden im vergangenen Jahr 198 Karten verkauft. Eine Sonderstellung hat der musikalische Stadtrundgang, der die heimatgeschichtlichen Erkundungen jedes Jahr abschließt und 2019 weitere 95 Interessenten anlockte. Ebenso neugierig waren 80 Pößnecker, die nach 40 Jahren Ballonflucht und 30 Jahren Wende mit Petra Wetzel zu Pößnecker Schauplätzen der DDR-Geschichte wanderten.

Ideen für Themen für Stadtführungen sind willkommen

Aus dieser Nachfrage lässt sich alles Mögliche ableiten. Zum Beispiel, dass die Pößnecker stolz auf ihre Heimat sind, sich gern über die Entwicklung der Stadt informieren lassen, gern ihren Gästen Pößneck zeigen und sehr heimatgeschichtsinteressiert sind.

Die verschiedenen Jubiläen des Jahres 2020 bieten wiederum genügend Themen für Sonntagsstreifzüge und andere Rundgänge, die schon in Vorbereitung sind. Dennoch würden sich die Stadt- und Museumsführer über Anregungen aus dem Kreise ihrer Stammgäste freuen. Hinweise werden in der Stadtinformation im Museumskomplex am Klosterplatz entgegengenommen.