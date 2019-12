Stadtbad-Eintritt wird teurer

Pößneck Zum 1. Januar 2020 werden die Eintrittspreise im Pößnecker Stadtbad erhöht. Das teilte Andreas Dreißel, Geschäftsführer der bäderbetreibenden kommunalen Stadtmarketing Pößneck GmbH, mit.

So werden alle Bad-Eintrittskarten jeweils 20 Cent teurer. Das normale Ticket kostet ab 1. Januar 3,50 Euro, das ermäßigte glatt drei Euro, die Kindereintrittskarte 2,40 Euro.

Für die Sauna müssen alle Besuchergruppen jeweils einen Euro mehr bezahlen. Das normale Ticket kostet nach dem Jahreswechsel elf Euro, das ermäßigte neun, die Kindereintrittskarte acht Euro.

Für Kleinkinder (Mädchen und Jungen im Alter von bis zu vier Jahren) bleibt es beim symbolischen Euro. Die Nachzahltarife ändern sich nicht.

Intensiveren Nutzern der Sauna empfiehlt Dreißel die neue Tageskarte. Für Erwachsene beispielsweise kostet sie 15 Euro, Schwimmen ist inklusive.

Zuletzt wurden die Tarife vor drei Jahren erhöht. Dreißel spricht von einer „moderaten Anpassung“ und „trotzdem noch sozial verträglichen Preisen“.

Warum wird denn der Eintritt erhöht? „Wegen steigender Kosten“, so Dreißel. Zum einen würden die Betriebskosten nur nach oben gehen. Zum anderen sei der Aufwand für die Instandhaltung des Stadtbades in den letzten Jahren „aufgrund der regen Nutzung“ gestiegen, so der Geschäftsführer.

Jetzt schon stehe fest, dass die 2019er Besucherzahlen höher seien als jene von 2018. Per Ende November habe man im Jahresvergleich einen Gästezuwachs von fast 16 Prozent. „Die Beliebtheit unseres Stadtbades ist ungebrochen“, resümiert Dreißel.

Für das neue Jahr kündigt er weitere zertifizierte Kursangebote an. „Wir wollen noch mehr Teilnehmern die Möglichkeit anbieten, sich die Kosten ihres Kurses von ihrer Krankenkasse erstatten zu lassen.“