Stadtfestsamstag in Pößneck: Programm lockt Menschen in vierstelliger Zahl ins Zentrum

Pößneck. Was am Samstag die Zugpferde waren und was rund um den verkaufsoffenen Sonntag im Pößnecker Zentrum zu erleben ist.

Das Samstagsnachmittagsprogramm des Pößnecker Stadtfestes hat Menschen in vierstelliger Zahl ins Pößnecker Stadtzentrum gelockt.

Neben Einheimischen waren zahlreiche Besucher aus den Gemeinden und Städten der Verwaltungsgemeinschaften Ranis-Ziegenrück und Oppurg sowie aus Neustadt zu beobachten.

Zugpferd im Samstagnachmittagsprogramm war die Besten-Gala des Talentwettbewerbes „Herzklopfen kostenlos“, die über Stunden für einen vollen Pößnecker Marktplatz sorgte.

Die Kinder- und Jugendmeile auf dem Altstadtplatz war im Umfeld der Auftritte einiger einheimischen Kindergartengruppen und Schulklassen am gefragtesten.

Das Zielspritzen war das gefragteste Angebot am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck. Foto: Marius Koity / OTZ

Auf der Blaulichtmeile in der Schuhgasse war die Freiwillige Feuerwehr Pößneck der Hit.

An den Versorgungsständen rund um den Markt und im Café Scherf in der Fußgängerzone gab es anscheinend zufriedenstellenden Betrieb.

Vor dem Einkaufsbummel das große Klöße-Essen auf dem Markt nicht verpassen

Einzelne Besucher des Stadtfestes vermissten in Gesprächen mit dieser Zeitung allerdings Stände, die in früheren Jahren ein beliebter Anlaufpunkt gewesen seien, beispielsweise die Präsentation des Regionalverbandes Orlatal der Gartenfreunde. Die Kleingärtner und andere Vereine sind, wie zu hören war, in diesem Jahr nur am Sonntag mit einem Stand auf dem Stadtfest vertreten.

Am Samstagabend ab 20 Uhr geht es mit dem eintrittspflichtigen Konzert der Golden Mary Band weiter. Die Musiker aus Weimar um Sängerin Marie Ellerhausen wollen mit Jazz-Klassikern sowie Evergreens aus Rock und Pop für Stimmung sorgen.

Eintrittsfrei ist wiederum wie immer das 11 Uhr beginnende Sonntagsprogramm auf zwei Bühnen. Am Markt werden die Pößnecker Stammtischmusikanten sowie die Sängerinnen Daniela Alfinito und Claudia Biltz zu erleben sein, ansonsten seien vor allem Tanz-, Gesangs und Showdarbietungen einheimischer Vereine und Künstler zu erwarten. Für den Altstadtplatz werden Auftritte einheimischer Kindergartengruppen sowie eines Zauberzirkusses angekündigt.

Einen vollen Markt wie am Samstagsnachmittag erhoffen sich die Organisatoren des Stadtfestes auch für Sonntag. Foto: Marius Koity / OTZ

Ab 13 Uhr lädt die Initiative der Selbstständigen Unser Pößneck zum verkaufsoffenen Sonntag ins Pößnecker Stadtzentrum ein. Vor dem Einkaufsbummel kann man sich ab 11.30 Uhr beim großen Klöße-Essen des Ratskellers auf dem Markt stärken – die Pößnecker Kloßbremse wird wieder zum Einsatz kommen. Der Bücherflohmarkt des Freundeskreises der Stadtbibliothek in der Straubelstraße 5 ist ebenfalls ab 13 Uhr geöffnet.

Entenrennen ab 13 Uhr auf der Kotschau im Bereich des Viehmarktes

Zwei weitere Empfehlungen für den Sonntag liegen etwas abseits des Hauptgeschehens. So locken Alpakas auf die Wiese neben dem Elektrofachmarkt in der Ernst-Thälmann-Straße. Und ganz in der Nähe mit Start am Kotschau-Tempel um 13 Uhr wird das diesjährige Benefiz-Entenrennen des Pößneck attraktiver e. V. zu beobachten sein.

Das Stadtfest-Sonntagsprogramm beginnt allerdings wie seit vielen Jahren mit einem ökumenischen Gottesdienst unter dem freien Himmel auf dem Marktplatz. Beginn ist um 10 Uhr. Die Predigt hält Frank Heinrich. Für Musik sorgen der Posaunenchor und die Neuen Töne aus Pößneck.