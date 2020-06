Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtführungen durch Pößneck sind wieder möglich

In Pößneck sind wieder Stadtführungen möglich. Interessierte Gruppen können sowohl die allgemeinen als auch die thematischen Rundgänge in Anspruch nehmen. Das teilte die städtische Kulturamtsleiterin Julia Dünkel mit.

Auf Wunsch kann der Weiße Turm wieder bestiegen werden. Historische Höhler werden ebenso geöffnet wie das Tuchmacherhaus Horn. Mit interessierten Gästen wird gern auch von der Litfaßsäule am Klosterplatz bis auf das Plateau der Altenburg im Süden der Stadt gelaufen, von wo man eine herrliche Sicht auf die Umgebung hat. Nicht zuletzt schlüpfen einzelne der rund ein Dutzend Pößnecker Stadtführer aller Generationen auch an heißen Tagen in die Kostüme der einen oder anderen Persönlichkeit, deren Leben und Werk mit der Stadt verbunden ist.

Für die Teilnehmer an den Stadtführungen ist nur ein Infektionsschutz-Aspekt verpflichtend – die Einhaltung der Mindestabstände. Alles andere wird der Eigenverantwortung der Gäste überlassen.

Interessierte können unter knapp 20 allgemeinen und thematischen Stadtführungen auswählen. Gespannt wird der Bogen von „Goethe in Pößneck“ über Fabrikantenvillen oder Grabdenkmale als Spiegel der Geschichte bis hin zu „Jüdisches Leben in Pößneck“. Neuere Themen wären „Pößneck um 1900“ mit einer Erkundung der einheimischen Industrieroute, die Architektur der Moderne am Beispiel von Heinrich Tessenow und lokale DDR-Geschichte rund um die Erinnerung an die Ballonflucht zweier Pößnecker Familien von 1979.

Die Sonntagsstreifzüge werden später in diesem Sommer wiederaufgenommen. Am 30. August lautet „75 Jahre Kriegsende in Pößneck“ das schwierige Thema.

Näheres in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/41 22 95.