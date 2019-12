Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat tagt in Triptis

Im Triptiser Rathaussaal kommt am Dienstag, 10. Dezember 2019, der Stadtrat zu einer Sitzung zusammen. Diese wird gegen 19 Uhr als öffentliche Sitzung fortgesetzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Punkte „Planungsleistung zur Erneuerung der Elektroanlage in der Kita Bahnhofstraße als Folgeauftrag der bisherigen Elektroplanung“, der barrierefreie Neubau von acht Bushaltestellen im Stadtgebiet von Triptis, ein Beschluss der „Richtlinie für die Elternbeiträge in Triptiser Kindertageseinrichtungen“ sowie Informationen zum aktuellen Stand des Verlaufs der Gleichstromtrasse Süd-Ost-Link. Zudem kommt ein Antrag des Ortsvorsitzenden der SPD Triptis auf Zahlung von Begrüßungsgeld für Neugeborene in der Stadt Triptis zur Abstimmung.