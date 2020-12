Stadtverwaltung Pößneck geschlossen

Die Stadtverwaltung Pößneck wird vom 21. Dezember bis 8. Januar für den Besucherverkehr geschlossen. Anliegen sollten in diesem Zeitraum bevorzugt telefonisch oder per E-Mail geklärt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 und das Rathaus dürfen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Bereits vereinbarte Termine werden durchgeführt.

Am 29. und 30. Dezember ist die städtische Verwaltung von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0 36 47/5 000 erreichbar.