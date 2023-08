Stadtwerke Energie Jena-Pößneck senken Gas- und Strompreise

Pößneck. Was Haushalte in Pößneck mit durchschnittlichem Verbrauch sparen können und weswegen der Versorger seine Preise senkt.

„Dank der entspannteren Situation und weiter gefallenen Preisen am Energiemarkt“, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen heißt, senken die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck ab 1. Oktober 2023 ihre Preise für Strom und Gas in allen Tarifmodellen, für die keine Preisgarantie besteht. Fast alle Tarife fallen unter die staatlichen Preisbremsen. Die jeweilige Höhe der Einsparung für die zirka 75.000 Strom- und Erdgaskunden in Jena, Pößneck und Umgebung hänge dabei vom individuellen Vertrag ab.

In der Grundversorgung senken die Stadtwerke Energie ihre Preise bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Da die Grundversorgungstarife jedoch noch über dem Preisdeckel liegen, gelten in diesem Tarifmodell weiterhin die staatlichen Preisbremsen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Gunar Schmidt erklärt: „Inzwischen haben sich die sinkenden Tendenzen im Energiegroßhandel weiter verfestigt. Zudem führt die anhaltende Treue unserer Kunden zu mehr Planungssicherheit. Dadurch ergeben sich für uns günstigere Konditionen und weniger Risiken beim Energieeinkauf. Diese Vorteile geben wir als regionaler Versorger wie gewohnt gern an unsere Kunden weiter.“

Bis zu 1.100 Euro weniger Energiekosten allein durch Gaspreissenkung

In der Grundversorgung Gas senken die Stadtwerke Energie den Verbrauchspreis um 28 Prozent auf 14 Cent je Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit Durchschnittsverbrauch reduziere sich der Preis so jährlich um zirka 1.100 Euro – ohne Berücksichtigung der Preisbremse.

In der Grundversorgung Strom senkt der kommunale Energieversorger seine Preise um 8 Prozent auf rund 49 Cent je verbrauchter Kilowattstunde. Daraus ergibt sich für einen Haushalt mit Durchschnittsverbrauch eine Preisreduzierung von 84 Euro jährlich, ebenfalls noch ohne Berücksichtigung der Entlastung durch die Preisbremse.

Detail des Umspannwerkes in Pößneck-Ost. Foto: Martin Schöne / Archiv

In dem bei den Stadtwerken Energie nachgefragtesten Stromtarif „Treue“ reduziert sich der Kilowattstundenpreis auf zirka 39 Cent – damit sinken die Stromkosten für einen Haushalt um durchschnittlich rund 240 Euro pro Jahr.

Stadtwerke Energie kündigen neue Produkte an

Mit den sinkenden Preisen stellen die Stadtwerke Energie für ihre Kunden ab September auch neue Strom- und Gas-Angebote mit Preisgarantien bis zum Jahr 2025 in Aussicht.

Gunar Schmidt resümiert: „Aktuell sichern wir Energiemengen für die nächsten Jahre ab. Trotz der zurückliegenden Turbulenzen auf dem Energiemarkt haben wir bereits für alle Strom- und Gaskunden die Energiemengen und damit die Belieferung für das Jahr 2024 sichern können. Dadurch können wir auch bestehenden und neuen Kunden langfristig sichere Preise anbieten und treue Kunden weiter belohnen.“

Nähere Informationen zu Produkten und Tarifen der Stadtwerke Energie gibt es unter www.stadtwerke-jena.de/energie