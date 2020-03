Städtische Zuschüsse für Pößnecker Vereine mehr als halbiert

Die Pößnecker Stadträte sitzen derzeit über dem kommunalen Haushalt 2020 und dieser sieht unter anderem vor, dass die Vereinsförderungszuschüsse mehr als halbiert werden sollen. Konnte der Stadtrats-Sozialausschuss im vergangenen Jahr 44.500 Euro verteilen, wobei nur etwa 90 Prozent dieser Summe abgerufen wurde, stehen in diesem Jahr für kulturelle, soziale und sportliche Vereinstätigkeiten nur 19.000 Euro zur Verfügung.

Diese drastische Kürzung wird unter anderem mit den weiter steigenden Zuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft begründet. Die insgesamt sieben Einrichtungen erhalten nun etwa 2,4 Millionen Euro, damit 500.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Zudem übernimmt die Stadt ab 2020 die Betriebskosten für den Sportpark Warte in voller Höhe, so dass nach Auskunft von Bürgermeister Michael Modde (parteilos) für die Fußballplätze Griebse und Warte nun etwa 14.000 Euro aufgewendet werden. Auch beim Freizeitzentrum, das nun mit 121.000 Euro aus der Stadtkasse gefördert werde, müsse man eine Schippe drauflegen. Bei den Spiel- und Bolzplätzen hofft man, mit dem bisherigen Jahresbudget von 27.000 Euro klarzukommen. Der Unterhalt der Parks und Grünflächen verteuert sich etwas auf nunmehr 30.000 Euro.

Entscheidung soll am 2. Aprilgetroffen werden

„Hauptkostentreiber ist allerdings die Kreisumlage“, betonte Modde im Gespräch mit dieser Zeitung. 2020 finanziere man die Kreisverwaltung mit 5,4 Millionen Euro, im Vergleich zu 2019 sei die Zahllast um 294.000 Euro gestiegen.

Die finanzielle Situation der Stadt sei „zufriedenstellend“, sagte Modde weiter. „Wir müssen schon aufpassen, wenn wir auch in den nächsten Jahren gestalten wollen.“ Nicht zuletzt hofft das Stadtoberhaupt, dass die Landespolitiker aller Couleur Wort halten und es zu einer „angemessenen Finanzierung der Kommunen“ kommt.

Aktuell wird der Haushalt 2020 nichtöffentlich beraten. Am 2. April soll er dann in öffentlicher Sitzung beschlossen werden.