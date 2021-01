Ständiges Ärgernis rund um Pößneck: Müll im Wald

Pößneck. Das deutlich mehr Menschen dieser Tage die Wälder für ausgiebige Spaziergänge nutzen, ist mittlerweile normal. Mit dem vermehrten Aufkommen wächst auch der Müll im Pößnecker Stadtwald, Überbleibsel von Aufforstungsaktionen inbegriffen.

Das beobachten die Anlieger Jens Hoffmann und Reiner Hauenstein bei ihren mehr oder weniger täglichen Rundgängen um Ratsberghütte, Bartholomäusgrund und Contas Hütte. Beide ärgern sich zudem über vermehrt zerfahrene Wege durch Mopedfahrer und Autofahrer, die dort laut Thüringer Waldgesetz gar nicht sein dürften, aber wer kontrolliert die Einhaltung des Fahrverbots schon?

Zumindest um den Müll, den sie am Wegesrand sehen, können sich beide aktiv kümmern. „Einen Autositz, Motor, Reifen und viel Draht“, zählt Hauenstein die „spektakulärsten“ Funde auf. Einen Tag vor Heiligabend habe Jens Hoffmann erst wieder Gröberes gefunden: „Eine größere Menge an Büchsen mit giftigen Farben lag an der Ratsberghütte.“ Er habe umgehend das städtische Ordnungsamt informiert. „Die reagieren da immer schnell“, lobt er. Das könne auch Hauenstein bestätigen. Unwohl fühle er sich trotzdem, wenn er den aufgelesenen Müll durch den Wald zu einem der Behälter an den Hütten trägt. „Da kommt schnell der Verdacht auf, ich würde meinen eigenen Müll entsorgen wollen. Deshalb fotografiere ich zusätzlich den Fundort“, sagt er.

Verletzungsgefahr für Mensch und Tier

Problematisch sei auch der Umzäunungsdraht für Frischgepflanztes an Privatwaldstücken, aber auch städtischen. „Die hölzernen Pflöcke verrotten über die Jahre, das Metall bleibt, wächst ein und stellt zudem eine Verletzungsgefahr für Mensch und Tier dar“, sagt er. Waldbesitzer sollten dafür Sorge tragen, diesen auch wieder zu entfernen, wenn er nicht mehr benötigt wird. „Ich biete an, das auch auf eigene Gefahr wegzuschneiden. Besser noch, dass sich eine Gruppe Freiwilliger findet und das als gemeinsame Aktion angeht“, gibt er den Anstoß dazu, wenn schon die Besitzer es nicht tun.

Und er wünscht sich, sobald es die Bestimmungen wieder erlauben, dass die jährliche Pflanzaktion im Stadtwald wieder stattfindet. Denn ein größeres Waldstück am Bartholomäusgrund wurde im Herbst komplett gerodet. „Der Schädlingsbefall war dort immens“, antwortet auf Nachfrage Pößnecks neue Stadtgrünverantwortliche Mandy Fischer. Auch sie hofft, eine Tradition mit den Baumpflanzaktionen etablieren zu können. Ob eine an jenem Ort in diesem Jahr stattfindet, sei unter den derzeitigen Umständen jedoch völlig offen.