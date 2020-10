Stanau erhält einen Festplatz

Vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2019, rückten die Bagger im Neustädter Ortsteil Stanau an, um das seit 1994 geschlossene Gasthaus „Zu Kastanie“ abzureißen. Nach dem erfolgten Abbruch kehrte zunächst wieder Ruhe auf dem Areal ein. Nun geht es dort aber weiter. In den kommenden Monaten wird ein Festplatz entstehen, den die Dorfgemeinschaft künftig für Feierlichkeiten im Ort nutzen will.

Aufenthaltsbereich und befestigte Fläche für Festzelt

Erste Vorbereitungen für die anstehenden Arbeiten wurden bereits getroffen. So wurde etwa in den vergangenen Tagen Gestrüpp auf dem Gelände entfernt und die Kastanie, die namensgebend für das ehemalige Wirtshaus war, ausgeschnitten. In der kommenden Woche rollt dann erneut schweres Gerät in Stanau an, wenn auf dem Gelände die Landschafts- und Tiefbauarbeiten beginnen. Durchgeführt werden diese durch den in Krölpa ansässigen Pflasterbetrieb Janke.

Wie der Festplatz in Stanau gestaltet wird, erklärte Dagmar Kohlhaus, Mitarbeiterin im Bauamt von Neustadt, bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstagvormittag. So werde es im vorderen Bereich, der an der Straße gelegen ist, einen Aufenthaltsbereich mit Grünfläche und Sitzgelegenheiten geben. Zudem entstehe eine gepflasterte Zufahrt, die zu einer befestigten Fläche führen wird. Diese habe eine Größe von 27 mal 12 Metern und werde aus einer sandgeschlämmten Schotterdecke bestehen, wo zu den Feierlichkeiten ein Festzelt aufgebaut werden kann. Darüber hinaus werde angrenzend an diese Fläche ein Pavillon errichtet. „Vorgesehen ist eine moderne Konstruktion aus Holz, die anthrazitfarben ist. Das Dach wird mit Blech verkleidet“, erläuterte Dagmar Kohlhaus. Im Inneren werden Sitzbänke und eine Theke vorhanden sein, die klappbar sind. Die Seitenteile des Pavillons seien außerdem mit Schiebeelementen versehen, die bei Bedarf geöffnet werden können.

Spielplatz bietet reichlich Möglichkeit zum Austoben

Auch ein Elektro- und Abwasseranschluss seien für diesen vorgesehen. Wie Dagmar Kohlhaus angab, werde der Pavillon allerdings erst im kommenden Jahr errichtet, die Vergabe des Auftrags erfolge noch.

Neben der befestigten Fläche wird außerdem ein neuer Spielplatz gebaut, der eine Reihe von modernen Geräten bereithält und den Kindern reichlich Möglichkeit zum Austoben gibt. Zu finden seien dort künftig ein Balancierbalken, eine Schaukel, ein Stufenreck und ein Trampolin, so Dagmar Kohlhaus. Außerdem seien weitere Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Neben einer Bank sind Sitzsteine am Hang geplant, die Gelegenheit zum Verweilen bieten werden. Am Spielplatz wird zudem eine Blumenwiese angelegt.

Die Bauarbeiten am Festplatz in Stanau werden bis zum kommenden Jahr andauern. Die Gesamtkosten für die Maßnahme, einschließlich der Planung, belaufen sich auf rund 172.000 Euro und werden im Rahmen der Dorferneuerung zu 65 Prozent vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum gefördert.