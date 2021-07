Stark alkoholisierter Dieb rastet in Pößneck aus

Pößneck. Ein 40 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann ist in Pößneck mehrfach negativ aufgefallen. Selbst dann, als die Polizei schon vor Ort war.

Ein 40-Jähriger soll sich am Donnerstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in Pößneck zunächst an alkoholischen Getränken bedient und zudem mehrere Kunden belästigt haben.

Die inzwischen informierte Polizei ließ den Mann einen Atemalkoholtest machen, welcher einen Wert von 2,48 Promille erbrachte. Der Mann erhielt daraufhin von der Polizei einen Platzverweis.

Kurze Zeit später erschien der Mann aber erneut in dem Einkaufsmarkt und wollte diesmal eine Flasche Schnaps stehlen. Während der zweiten polizeilichen Vernehmung soll der Betrunkene um sich geschlagen haben. Außerdem soll er versucht haben, eine Rettungssanitäterin zu treten.

Der Mann wurde schließlich vom Notarzt in eine Fachklinik nach Stadtroda eingewiesen. Zudem erhielt der 40-Jährige eine Anzeige.

