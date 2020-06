Stefan Schwarz kommt mit humorvollen Geschichten nach Neustadt/Orla

In idyllischer Atmosphäre im Grün des Neustädter Stadtparks liest der Journalist und Schriftsteller Stefan Schwarz humorvolle Geschichten und erzählt, was für ihn das (Un)Glück des Gärtnerns in einer Kleingartenverein-Parzelle abseits des Leipziger Großstadtdschungels bedeutet.