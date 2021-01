Arbeiten an der Pößnecker Stadtmauer verzögern sich

Stadtmauer am Jägerturm in Pößneck

Die neue Stadtmauer im Bereich Gerberstraße und Jägerturm sollte eigentlich im Herbst fertig sein. Doch das stufige bis zu drei Meter hohe Bauwerk ist noch immer eingezäunt. Frank Bachmann, Bauamtsleiter der Stadt Pößneck, erklärt die Verzögerung: „Es gab Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial. Wahrscheinlich kommen die Steine aus China.“ Zudem sei es zu Gründungsproblemen gekommen, die auf eine veränderte Statik zurückzuführen sind.

Denn durch archäologische Grabungen und dem damit verbundenen Erhalt der ursprünglichen Mauer aus dem 13. Jahrhundert, konnte kein Material mehr in der Tiefe abgetragen werden. Einen halben Meter Verlust an historischer Bausubstanz wäre zu beklagen gewesen. Das konnte letztlich abgewendet werden. In den vergangenen Monaten errichteten die Bauarbeiter der ARRO aus Zeulenroda unter veränderten Bedingungen die neue Mauer auf der alten.

Das verblendete Stahlbetonkonstrukt sei nun fast fertig. Ein Teil der Fugen fehlen allerdings noch, so dass die Restarbeiten mit ins noch junge Jahr genommen werden mussten. Eine Fortsetzung der Bautätigkeiten ist nun abhängig vom Wetter.

Die neue Mauer soll jedenfalls den Verlauf der ehemaligen Stadtmauer nachbilden, diese verbindet nun gut sichtbar den Jäger- und Glockenturm an den jeweiligen Enden. „Die mit Natursteinen verblendeten Mauern entlang der Gerberstraße und Busbahnhof sprechen eine einheitlichere Formsprache“, so Bachmann. Zudem sei der L-förmige Zaun, der den privaten Parkplatz abgrenzte, durch die Baumaßnahme verschwunden, denn in Richtung Entenplan ist eine weitere, aber unverblendete Betonmauer entstanden. Diese soll durch Kletterpflanzen begrünt werden.

Das Projekt wurde planerisch bereits 2018 begonnen. Insgesamt werde es 240.000 Euro kosten. Es könne als ein weiteres Stück zur attraktiven Innenstadtgestaltung betrachtet werden. Denn die Mauer stelle nicht nur neue Sichtachsen her, sondern wird auch den Verkehrslärm der Bundesstraße abhalten. Denn in den kommenden Jahren sollen Abrisse von Häusern in der Gerberstraße folgen. Drei der Häuser sind schon im städtischen Besitz. Das brandgeschädigte Eckhaus will man auch noch kaufen. „Wir befinden uns mit dem Besitzer im Gespräch“, so der Bauamtsleiter.