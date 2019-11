Stieftochter in Pößneck missbraucht und dabei gefilmt

Der Angeklagte senkt das kahle Haupt. „An der Sache gibt es nichts zu rütteln“, sagt der 48-Jährige aus Pößneck, der sich vor dem Landgericht Gera wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter verantworten muss. Im Gegensatz zu anderen Tätern berichtet er ausführlich, wie es aus seiner Sicht zu den schweren Straftaten gekommen ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in 30 Fällen den Geschlechtsverkehr mit seiner Stieftochter vollzogen zu haben, die jünger als 14 Jahre war. „Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, war alles wunderschön. Ich habe drei Kinder übernommen und sehe sie alle als meine eigenen Kinder an“, sagt der Mann. Seine Frau habe unbedingt aber noch ein gemeinsames Kind gewollt, obwohl er sich zu alt dafür gefühlt habe.

Ärger über Ehefrau und Probleme im Job

Nach der Geburt des jüngsten Kindes habe die älteste Tochter viel Verantwortung übernehmen müssen. Häufig sei es zu Konflikten mit der Mutter gekommen. „Meine Ehefrau brauchte Freiraum, war oft weg und ich wusste nicht, wo sie ist“, sagt der Angeklagte. Probleme im Job seien hinzugekommen. Er habe ein sehr vertrautes Verhältnis zu seiner Stieftochter gehabt. „Wir haben rumgealbert, uns gekampelt. Da ist es das erste Mal passiert. Ich möchte mir nicht ausmalen, dass sie das Ganze nur mitgemacht hat, um mich zu trösten.“ Es sei nicht zu verzeihen, was er getan habe, sagt er unter Tränen. „Ich kann nicht verstehen, warum meine Familie sogar jetzt noch zu mir steht.“

Aus Angst mitgemacht

Regelmäßig, aber nicht so oft wie angeklagt, sei es zum ungeschützten Verkehr gekommen. Mindestens elf Taten gab es; zweimal filmte er mit dem Handy. Er sei aber nicht pädophil veranlagt, sondern habe in seiner Tochter „seine Frau in Jung“ gesehen. Das Mädchen ging nach ihrer Jugendweihe selbst zur Polizei. Aus Angst habe sie alles mitgemacht, sagte sie dort. Die Mutter sei außer Haus oder in der Badewanne gewesen oder habe geschlafen. Nach der Festnahme stritt der Angeklagte die Vorwürfe zunächst ab.

In einer Verfahrensabsprache hatte die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Berndt Neidhardt im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und drei Monaten und sechs Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt. Das Geständnis ersparte der Jugendlichen die Aussage im Gerichtssaal.

Deutlich höheren Strafe entkommen

Staatsanwalt Werner fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren, Verteidiger Manfred Dahmen fünf Jahre. Die mit zwei Berufsrichtern, einer Schöffin und einem Schöffen besetzte Strafkammer entscheidet auf fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe. In seiner Urteilsbegründung sagt der Vorsitzende, dass auf den Mann ohne das Geständnis eine deutlich höhere Strafe gewartet hätte. „Schuld ist in einem solchen Fall ausschließlich der Erwachsene, nie das Kind“, mahnt Neidhardt.

Wegen der Absprache ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.