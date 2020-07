Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße von Knau nach Quaschwitz ist wieder frei

Die Sanierung von zwei Teilstrecken der Kreisstraße 501 zwischen Knau und Quaschwitz wurde vor wenigen Tagen abgeschlossen, das teilte das Landratsamt in Schleiz mit.

Nach dem Einbau der Bankette sowie dem Abschluss der Nebenarbeiten, wie zum Beispiel Feldzufahrten und Leitpfosten, wurde die Straße am vergangenen Freitag wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben, informiert der Leiter des Fachdienstes Kreisstraßen, Andreas Freund.

Zweieinhalb Kilometer saniert

Während der Bauphase gab es in diesem Bereich eine Vollsperrung. „Durch das Team des Kreisbauhofes des Saale-Orla-Kreises erfolgte der Einbau von etwa 3400 Tonnen Asphalt bei einer Regelausbaubreite von 5,40 Meter plus Bankette“, ist in der Mitteilung zu lesen.

„Entsprechend der Beschlussfassung des Bau- und Vergabeausschusses des Kreistages vom 14. Juli war die geplante Sanierung um einen zweiten Bauabschnitt erweitert worden und kam so auf eine Gesamtlänge von zweieinhalb Kilometern“, so eine Pressesprecherin des Landratsamts.