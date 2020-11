Straßensanierung in Wernburg nicht mehr weit

Die Abwasserrohre sind nun schon seit einigen Wochen im Wernburger Oberdorf in der Schleizer Straße verschwunden, zwischen der Oberen Gasse und der Brücke über den Seebach sind die Gräben notdürftig verfüllt, so dass der Verkehr wieder wie gewohnt über die Landesstraße 1102 rollen kann. Seit Jahren will das zuständige Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) – Region Ost, besser bekannt als Straßenbauamt Ostthüringen, die Straße instandsetzen. Denn vor den Bauarbeiten für den Zweckverbands Wasser und Abwasser (ZWA) Orla war der Verkehrsweg alles andere als schön. Im kommenden Jahr soll sich an dem Zustand endlich etwas ändern.

Sanierungen laufen derzeit Die Vorbereitungen zu der Sanierung zwischen Oberer Gasse und der Brücke würden derzeit laufen, bestätigte auf Nachfrage Sachbereichsleiter Thomas Plötner in Vertretung des Regionalleiters des TLBV. Aber: „Diese sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Sollten im Genehmigungsverfahren keine Hindernisse auftreten, ist die Umsetzung der Maßnahme“ so geplant: Die Arbeiten sollen in Zusammenarbeit zwischen dem TLBV und der Gemeinde Wernburg umgesetzt werden. Während das Landesamt die gesamte Straße erneuert, werde die Kommune, verantwortlich für alle Nebenanlagen der Straße, die Gehwege und die beiden Bushaltestellen Oberer Ort erneuern lassen. Das bestätigte Wernburgs Bürgermeisterin Angela Sprigade. Für den barrierefreien Umbau der Buseinstige habe man Fördergelder beantragt und warte auf deren Genehmigung. Eine den Örtlichkeiten angepasste Überdachung sei ebenfalls angedacht, wie der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Thomas Danz, ergänzt. Wenn alles gut geht könnte die Bauzeit etwa vier bis fünf Monate betragen. Der Beginn der Maßnahme sei für April 2021 angedacht, so das Straßenbauamt. Nach derzeitigem Stand würden sich die Kosten der TLBV auf etwa 600.000 Euro belaufen. Die Gemeinde Wernburg würde laut Thomas Plötner zirka 160.000 investieren, der Anteil der Förderung würde 128.000 Euro betragen. Eigentlich sei geplant gewesen die Schleizer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Ziegenrück zu sanieren. Allerdings werde dieser „wegen ausstehender Vorhaben des Zweckverbandes zurückgestellt werden“, wie der Sachbereichsleiter des TLBV mitteilt. Südlich der Seebachbrücke sei noch nicht entschieden, auf welche Art die Abwässer zur zentralen Kläranlage nach Pößneck befördert werden. Der ZWA hatte einst die Umsetzung des betreffenden Bauabschnitts bereits nach hinten geschoben gehabt, weil das Straßenbauamt seinerzeit noch keine konkreten Pläne zur Sanierung der L 1102 hatte. Denn die Arbeiten sollten „in einem Aufwasch“ in dem Bereich erledigt werden. Wann das noch ausstehende Stück bis zum Ortsausgang erneuert wird, kann freilich noch nicht abgeschätzt werden.