Straubelstraße in Pößneck gesperrt

Die Straubelstraße in Pößneck ist ab Montag, 16. November, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, in Höhe des ehemaligen Gymnasiums für den Kraftverkehr voll gesperrt.

Grund sind die Bauarbeiten an dem in der Sanierung stehenden Objekt. Das teilte am Donnerstag die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Pößneck mit.