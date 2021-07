Strecke des ersten Osterspaziergangs bei Neustadt als MDR-Thüringen-Wanderweg eingeweiht

Neustadt-Neunhofen. Musikalische Wanderung mit dem MDR führt durch den reizvollen Mühlengrund und die malerische Orlasenke mit Start in Neunhofen.

Seit 1994 lädt MDR Thüringen zu einem Osterspaziergang ein. Jetzt ist ein Wanderführer erschienen, der aus jedem Gastgeberort die schönsten Strecken vorstellt. Dieser enthält natürlich auch die Spuren des ersten Osterspaziergangs, der durch den Mühlengrund und die Orlasenke geführt hatte. Am Freitag wurde die Strecke nachgewandert und als MDR-Thüringen-Wanderweg eingeweiht.

Los ging’s 11 Uhr auf dem Dorfplatz im Neustädter Ortsteil Neunhofen. Doch bevor Ortsteilbürgermeister Carsten Sachse (CDU) das rote Einweihungsband durchschnitt, stimmte Musiker Bernd „Saitenwusel“ Rudolph die Wanderer mit Liedern auf seine Heimat Thüringen und seinen Geburtsort Neunhofen ein. Als besondere Überraschung gaben auch seine Eltern Elsa und Walter Rudolph, 82 und 92 Jahre alt und bekannt als die „Grauen Rebellen“, den Wanderern an der Schleichersmühle ein Ständchen. Unter dem Totenstein warteten Getränke und Roster und ein paar weitere Songs vom „Saitenwusel“, so dass die Wanderer ihren Weg über Krobitz und Weira zurück nach Neunhofen gut gestärkt und bestens gelaunt fortsetzen konnten.

Zurück zum Geburtsort des Osterspaziergangs

Das Besondere an der Wanderung war für die Fernseh- und Rundfunkmacher, „dass man zurückgekehrt ist an den Geburtsort des MDR-Thüringen-Osterspaziergangs“. Für die Wanderer wurde zu Beginn ein Fundstück aus dem Archiv abgespielt. Mathias Kaiser, quasi der Erfinder dieses MDR-Mitmachformats, berichtete damals: „Wir waren am Ostersonntag in Neustadt/Orla und hatten super Osterwetter. 0 Grad, Schneeregen, Seitenwind. Und es sind 2000 Leute gekommen. Und da haben wir gesagt: Tolle Geschichte, das sollten wir weiter machen.“

Einige der Wanderer am Freitag waren schon 1994 dabei. Damals wie heute fanden sie: „Eine tolle Aktion, eine bildschöne Strecke.“

Die Strecke zum Nachwandern: www.mdr.de/mdr-thueringen/wanderfuehrer-neustadt-orla-neunhofen-muehlengrund-orlasenke-100.html