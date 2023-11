Streit artet in Gruppenschlägerei in Pößneck aus

Pößneck. Sieben Migranten bei der Auseinandersetzung in Saalfelder Straße beteiligt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit Migrationshintergrund kam es am Donnerstagnachmittag in der Saalfelder Straße, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 13.30 Uhr gerieten zwei ausländische Geschäftsbesitzer zunächst in einen verbalen Streit. Daraus resultierte dann eine körperliche Auseinandersetzung mit insgesamt sieben Beteiligten. Das waren Männer und Frauen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren. Die Beteiligten sind afghanischer, griechischer, syrischer und türkischer Abstammung.

Es wird aufgrund verschiedener Straftatbestände ermittelt, unter anderem kam es zu Schlägen sowie Tritten zwischen den Kontrahenten. Die einzelnen Tatbeteiligungen werden aktuell geprüft. Eine Person wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt.

Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, waren noch Ermittler in der Saalfelder Straße zu sehen. red/mc