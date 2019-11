Strom in Pößnecks Innenstadt zeitweilig weg

In Pößnecks Innenstadt ist zeitweilig der Strom weg, ein Erdschluss könnte die Ursache sein.

Es gibt etliche Stromausfälle am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Pößneck, unter anderem in Schlettwein, Gutenbergstraße und Obere Grabenstraße. Wie der Kundenservice der Stadtwerke Jena-Pößneck mitteilte, seien wohl Mittelspannungsstörungen aufgetreten. Man arbeite derzeit an einer Lösung.

Bürgermeister Michael Modde (parteilos) sprach mit einem Verantwortlichen der Stadtwerke Jena-Pößneck. Dieser habe ihm gegenüber angedeutet, dass es im Bereich Im Tümpfel ein Erdschluss gegeben habe.

Im Bereich der elektrischen Energietechnik stellt ein Erdschluss eine Störung mit hohem Gefährdungspotential dar. Er bezeichnet einen Fehlerfall, bei dem ein Außenleiter Kontakt zur Erde hat.