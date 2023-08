Stromausfälle sorgen für Irritationen in Pößneck und Neustadt

Freileitungsmast bei Schleiz: Hunderte Haushalte in Pößneck waren am Sonntag kurzzeitig ohne Strom.

Pößneck/Neustadt. In Pößneck betraf der Ausfall mehrere Hundert Haushalte. Etwa zeitgleich gingen auch in Neustadt die Lichter aus.

In mehreren Hundert Haushalten in verschiedenen Pößnecker Stadtteilen ist am Sonntag vorübergehend der Strom weg gewesen. Grund dafür war ein Kabelfehler, wie die Stadtwerke Jena Netze GmbH als Betreiberin der lokalen Energieversorgungsinfrastruktur am Montag mitteilte. Demnach begann der Ausfall um 12.10 Uhr. Gegen 14 Uhr seien „durch sofortige Umschaltmaßnahmen im Stromnetz“ alle Kunden wieder mit Strom versorgt gewesen.

Ungefähr zur gleichen Zeit gab es am Sonntagmittag auch Stromausfälle in Neustadt. Rund um das Finale der Thüringer Ortsmeisterschaft 2023 im Stadtpark berichteten Helfer davon, dass etwa im Rathaus zeitweise die Lichter ausgegangen seien. Im Park selbst seien die Aufbauarbeiten nicht eingeschränkt gewesen. Bei Beginn des Finales um 14.30 Uhr war der Stromausfall auch hier behoben. Die Stadtwerke Neustadt konnten auf Anfrage zu dem Sachverhalt am Montag keine Angaben machen.