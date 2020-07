Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stromsparhelfer der Caritas im Saale-Orla-Kreis unterwegs

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und die Caritas des Bistums Erfurt bieten einkommensschwachen Haushalten seit acht Jahren kostenlose Energieberatungen an. Bisher war diese Gemeinschaftsaktion auf das Geschäftsgebiet Jena der Stadtwerkegruppe begrenzt. Mit dem 1. Juli 2020 gilt es auch für den Saale-Orla-Kreis, insbesondere für das Orlatal. Das erläuterte Tina Schnabel von der Unternehmenskommunikation der Jenaer Stadtwerkegruppe in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Anfragen aus dem „Jenaer Umland“, wie es heißt, gebe es schon lange. „Wir haben etliche Adressen von Haushalten aus dem Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreis gespeichert, die in den vergangenen Jahren bei uns angefragt haben, ob wir auch sie zum Energiesparen beraten“, so Caritas-Mitarbeiterin Stefanie Birnkammerer. „Bisher fehlte es uns jedoch schlicht und einfach am Fortbewegungsmittel, um die Beratung außerhalb Jenas kontinuierlich anbieten zu können.“ Die Stadtwerkegruppe springt jetzt mit einem Elektroauto ein.

Der Stromspar-Check ist eine bundesweite Caritas-Initiative. In Jena ist sie mit der Stadtwerkegruppe als Partner seit 2012 aktiv und in dieser Zeit hätten mehr als 2000 Haushalte das Angebot genutzt. Beratene einkommensschwache Familien und Singles würden im Durchschnitt jährlich etwa 150 Euro an Energiekosten sparen. Der Stromspar-Check besteht aus einer individuellen Beratung in den Wohnungen und Häuser der Interessierten. Während eines ersten Termins wird der Verbrauch aller elektrischen Haushaltsgeräte festgestellt, bei einem zweiten Besuch werden Einsparpotenziale aufgezeigt. Die Stromsparhelfer bieten kostenlose Soforthilfen wie LED-Leuchtmittel oder schaltbare Steckerleisten an. Irgendwelche Verkaufsgespräche müssten die Gastgeber nicht befürchten, so die Stadtwerkegruppe.

Sozialhilfe und Umweltschutz verbunden

„Der Stromspar-Check bietet ganz praktisch vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe in nahezu allen Energiesparfragen“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Zaremba. „Ein beratener Haushalt ist danach auch ein nachhaltiger Haushalt“, betont er. Die vom Bund geförderte Caritas-Initiative verbindet praktische Sozialhilfe mit dem Gedanken des Umwelt- und Klimaschutzes.

Die Stromsparhelfer betreten Wohnungen und Häuser ausschließlich mit Mund-Nase-Bedeckung und sind verpflichtet, die Abstandsregeln einzuhalten.

Termine können unter Telefon 03641/3482245 oder per E-Mail an ssc-j@caritas-bistum-erfurt.de vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es unter www.stromspar-check.de.