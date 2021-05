Studentin schreibt Bachelor-Arbeit über die Plattenbausiedlung Pößneck-Ost

Josy Pechstädt, 21-jährige Studentin der Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt. hat sich vorgenommen, Pößneck-Ost in ihrer Bachelorarbeit zu porträtieren. Hierbei soll auch erörtert werden, warum der Kosmos-Komplex die Wende nicht überstanden hat.

Pößneck. Josy Pechstädt will im Rahmen ihres Studiums der Stadt- und Raumplanung die Geschichte von Pößneck-Ost ergründen und sucht dafür Planer und Erbauer des rund 50 Jahre alten Stadtteiles.

Es gibt Leute, die das Wohngebiet Pößneck-Ost zum Weglaufen finden. Erinnert sei nur an die Ghetto-Debatte von vor ein paar Jahren. In den Augen anderer Leute wiederum, in jenen von Josy Pechstädt beispielsweise, ist die Plattenbausiedlung aus DDR-Zeiten faszinierend. Und so hat sich die Studentin der Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt vorgenommen, Pößneck-Ost in ihrer Bachelor-Arbeit zu porträtieren.

Inspiration der Studentin ist ihre Heimatstadt

„Pößneck ist meine Heimatstadt“, sagt die 21-Jährige, die die Schulbank der Regelschule Prof. Franz Huth gedrückt und ihre Fachhochschulreife an der SBBS für Gesundheit und Soziales in Jena erlangt hat. Sie sei zwar nicht an der Julius-Fucik- oder Rosa-Luxemburg-Straße aufgewachsen, kenne die Ecke aber seit Kindesbeinen und habe sich schon vor längerer Zeit eine „wissenschaftlich neutrale Auseinandersetzung“ mit dem Stadtteil vorgenommen. Entwicklungen in dem Wohngebiet stünden zwar im Mittelpunkt zahlreicher Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften, eine zusammenhängende Geschichte von Pößneck-Ost gebe es aber noch nicht. Die will Josy Pechstädt nun schreiben und in ihre Bachelor-Arbeit einbetten.

„Entstehung sozialistischer Wohngebiete in industrieller Bauweise in kleinen Städten in der DDR“ lautet konkret das Thema der Studie, die in diesem Sommer fertig werden muss. Ziel der Studentin sei ein stadtplanungsgeschichtlicher Beitrag, in welchem eine allgemeine Entwicklung der 1970er und 1980er Jahre in den heutigen neuen Bundesländern mit dem Beispiel Pößneck-Ost illustriert werden soll. Betreut wird die Bachelor-Arbeit von Nikolai Roskamm, Professor für das Fachgebiet Planungstheorie, Stadtbaugeschichte und nachhaltiger Städtebau an der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Fachhochschule Erfurt.

Niedergang des Kosmos-Komplexes

Nicht nur den Anfängen des Stadtteiles mit den sozialen und wirtschaftlichen Hintergründen wie Wohnungsnot und industrieller Umbruch will sich Josy Pechstädt widmen. Sie will auch Fragen der Gegenwart nachgehen und etwa eine Erklärung für den Niedergang des Kosmos-Komplexes finden. Zu prüfen wäre, wie Pößneck-Ost zum Teich kam, denn eine solche Attraktion sei für DDR-Wohnblockviertel in Kleinstädten eher untypisch. Und vielleicht lässt sich auch der Stolz ergründen, der hinter den Ansichtskarten mit Bildern aus Pößneck-Ost vermutet werden könne, oder war das nur Propaganda?

„Ich versuche mein Glück“, sagt Josy Pechstädt vor dem Hintergrund, dass in keinem der Archive von Neustadt über Pößneck bis Weimar, in welchen sie bisher geforscht habe, vollständige Unterlagen zu finden seien. Längst seien Gespräche mit Verantwortlichen etwa der Wohnungsgesellschaft GWG und der Wohnungsgenossenschaft WP geführt, ein Gesamtbild der knapp 50-jährigen Geschichte von Pößneck-Ost habe sich allerdings noch nicht gefügt.

So sei zwar bekannt, wer der damaligen Projektierungsgruppe angehörte, aber nicht, wo deren Unterlagen gelandet sind. Bisher seien auch nur einzelne der noch lebenden damaligen Architekten und Ingenieure aufzustöbern gewesen, die dann aber etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr helfen können. Noch weniger sei über die am Bau beteiligten Arbeiter des damaligen Wohnungsbaukombinates Gera überliefert.

Für jede Information zur Entstehung von Pößneck-Ost dankbar

So hofft Josy Pechstädt, dass sich nun, nach der Vorstellung ihres Vorhabens in der Heimatzeitung, Menschen bei ihr melden, die hauptberuflich oder auch nach Feierabend mit eigener Hände Arbeit Pößneck-Ost entworfen, hochgezogen und weiterentwickelt haben. Mit ersten Zeitzeugen habe sie schon mehr oder weniger ertragreiche Gespräche geführt, mit weiteren treffe sie sich gern – je eher, desto besser. „Ich möchte möglichst viele Blickwinkel einarbeiten“, sagt die Studentin mit dem Hinweis, dass jede mündliche oder schriftliche Information, jede konkrete Erinnerung, jedes Foto vergangener Jahrzehnte aus privaten Archiven willkommen sei.

Mit der Forscherin kann per Mail an josy.pechstaedt@fh-erfurt.de Kontakt aufgenommen werden. Sie kann aber auch auf ihrer Mobilfunknummer 01 51/64 87 39 62 angerufen werden.

Und wie geht es für die junge Frau weiter, wenn sie in einigen Monaten ihren Bachelor – früher hätte man Diplom-Ingenieur (FH) gesagt – in der Tasche hat? Josy Pechstädt will noch ein zweijähriges Masterstudium anhängen. Und danach wird sie, wer weiß, das Erlernte vielleicht in ihrer Heimatstadt anwenden.