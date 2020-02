Stürme verschonen Orlatal am Faschingswochenende

„Wir sind glücklicherweise verschont geblieben“, hieß es am Montag seitens der Pößnecker Feuerwehr. Denn während am Wochenende im Norden Deutschlands die Sturmtiefs „Xanthippe“ und „Yulia“ teils für Sturm- und sogar Orkanböen sorgten, wobei etwa im Harz nahe Wernigerode eine Frau von einem Baum erschlagen worden ist, scheint das Orlatal diesmal glimpflich davongekommen zu sein.

Anders als im Rheinland mussten in der Region keine Karnevalsveranstaltungen beziehungsweise -umzüge abgesagt werden. Aus Triptis meldete Stadtbrandmeister Uwe Eitner keine sturmbedingte Alarmierung der Feuerwehr. Man habe nur beim Fasching unterstützend mitgewirkt. Die Neustädter Feuerwehr verzeichnete ebenso wie die Pößnecker und die Raniser Wehren keine Einsätze am Wochenende.

Aus dem Pößnecker Ordnungsamt hieß es, es habe in der Stadt aufgrund des Sturms keine größeren Ereignisse gegeben. „Auf der Altenburg sind wohl ein paar Bäume umgefallen“, aber da sei nichts Außerordentliches passiert, vermittelte Leiter Andreas Blümel. Man achte bei solchen Wetterprognosen vor allem auf die Baustellen in der Stadt. Gerüste oder Baukräne seien dem Wind ausgesetzt. So habe das Ordnungsamt etwa im Bereich des Binderschen Kaufhauses geprüft, ob das dort neu aufgestellte, mit blauen Netzen verkleidete Gerüst irgendwelche Auffälligkeiten zeige. „Es gibt aber nichts zu vermelden“, so Blümel abschließend.

Laut dem Neustädter Forstamt liegen die Auswirkungen der Stürme dieses Wochenendes unterhalb des Ausmaßes von Orkan „Sabine“ vor 14 Tagen. Demnach habe es keine größeren Schäden in den Wäldern der Region gegeben. „Nur örtliche Einzelbrüche“, sagte Forstamtsleiter Sören Sterzik am Montag. Diese traten vor allem an den Stellen auf, die bereits kürzlich von Sturmschäden betroffen waren. „Wenn dort die Kanten einmal eingebrochen sind“, hätten es die Böen dort viel leichter, hineinzustoßen, so der Forstamtsleiter.

Der ungewöhnliche Name „Xanthippe“ geht übrigens auf die Ehefrau des griechischen Philosophen Sokrates zurück. Sie gilt in der Literatur als Inbegriff des zänkischen Weibes.