Sturmschäden im Orlatal: Umstürzender Baum trifft Strommast

Pößneck/Krölpa/Knau. In Schweinitz sind deswegen zehn Haushalte am Donnerstag stundenweise ohne Strom.

Sturmtief Klaus hat im Orlatal am Donnerstag wenig Schäden angerichtet. Am folgenreichsten war wohl ein umstürzender Baum in Schweinitz. Dieser hatte nämlich einen Niederspannungsmast beschädigt, weshalb zehn Haushalte in der Zeit von 17.50 bis 20.58 Uhr ohne Strom gewesen seien, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Jena am Freitag mitteilte. „Der Schaden konnte noch am Abend behoben werden“, sagt sie.