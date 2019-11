STZ Triptis für Ausbildungsqualität geehrt

Die Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera hat die Service- und Technikzentrum GmbH (STZ) in Triptis als vorbildlichen Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Die Nähe spiele eine Rolle, erläutert STZ-Geschäftsführer Gottfried Floß am Freitagvormittag einen Teil des Konzeptes des Landmaschinen-Betriebes, der als Ostthüringer Partner des Herstellers Claas arbeitet. Das Geschäftsgebiet umfasse etwa 200.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche und in Sachen Service und Kundenbetreuung ziele man darauf, höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Der Begriff „Nähe“ ist offenbar auch hinsichtlich der Bindung von Mitarbeiternachwuchs Teil des Erfolgsrezeptes des STZ. So lobte Frank Hohle, Geschäftsführer Bildung und Gewerbeförderung der Handwerkskammer die sehr gute Berufsorientierung und Ausbildung durch das Unternehmen. Das zeige sich im Besonderen beim Engagement um Schüler mit Interesse an einem Praktikum. So würden Praktikanten in den Bereichen Werkstatt und Handel bewusst interessante Aufgaben übertragen. Gezielt suche man den Austausch, versuche stets den Kontakt zu halten. Floß: „Wir versuchen den jungen Leuten in der Regel noch vor Weihnachten eine Zusicherung ihres Ausbildungsplatzes zukommen zu lassen, als eine gute Nachricht zum Start ins neue Jahr.“ Frank Hohle weiß um den Reiz, den die großen, modernen Maschinen auf künftige Auszubildende haben. So würden etwa auf Ausbildungsmessen GPS-gesteuerte Traktoren, die selbstständig einen Parcours abfahren, ihre Wirkung beim Publikum nicht verfehlen. Im Rahmen der Lehre wird – etwa bei den Land- und Baumaschinenmechatronikern – ebenso großer Wert auf umfassende, zukunftssichere Ausbildung gelegt. Seit 2007 haben 20 Lehrlinge im STZ gelernt. Zur Zeit befinden sich acht in Ausbildung. Zwei davon werden aufgrund hervorragender Leistungen einen Antrag auf vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung stellen.