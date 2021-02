Tafelverein Pößneck erhält 250 FFP2-Masken für Bedürftige

Philipp Gliesing, Kreisvorsitzender der Linken, und Ralf Kalich, Landtagsabgeordneter der Linken, übergaben am Montag FFP2-zertifizierte Masken an Waltraud Schmidt und Elke Klar von der Pößnecker Tafel.

So überbrachte Ralf Kalich am Montagvormittag, gemeinsam mit dem Linken-Vorsitzenden des Landkreises Saale-Orla Philipp Gliesing, dem Tafelverein in der Saalfelder Straße in Pößneck 250 Masken, wo sie die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den nächsten Tagen an ihre Bedürftigen verteilen können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog