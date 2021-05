Tag der Befreiung: Kranzniederlegungen im Saale-Orla-Kreis

Langenorlas Bürgermeister legte am Tag der Befreiung an den Gedenkstellen am ehemaligen Porzellanwerk und auf dem Friedhof in Kleindembach Kränze nieder.

Saale-Orla-Kreis. Dem Tag der Befreiung von Faschismus und Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai, der sich zum 76. Mal jährte, wurde im Saale-Orla-Kreis gedacht.

So legte unter anderen Langenorlas Bürgermeister Lars Fröhlich (Foto) am Samstag Kränze an den Gedenkstellen am ehemaligen Porzellanwerk und auf dem Friedhof in Kleindembach für den Saale-Orla-Kreis und Landrat Thomas Fügmann sowie die Gemeinde Langenorla nieder. An Mahnmalen in Pößneck, Neustadt, Triptis, Langenorla, Schleiz und Bad Lobenstein erinnerte auch die Linke an den Tag der Befreiung. Eine Kranzniederlegung auf dem Friedhof in Kleindembach fand zudem durch den Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ gemeinsam mit dem italienischen Konsul aus Leipzig sowie den Kameraden der Feuerwehr statt.