Tag der Landwitschaft im Saale-Orla-Kreis: Landwirte laden ein zu geführten Wanderungen bei Ludwigshof

Ranis-Ludwigshof/Geroda. Bei der Führung der Agrarprodukte Ludwigshof bei Ranis geht es außerdem um Brotgetreide, Blühstreifen und mehr.

Einen Tag der Landwirtschaft in gewohnter Form zu organisieren, sei immer noch zu riskant, sagt Britta Ender, die für den Saale-Orla-Kreis zuständige Regionalgeschäftsführerin des Thüringer Bauernverbandes. Dennoch wollen landwirtschaftliche Betriebe des Orlatales und Oberlandes über das Gute, das sie tun, reden.

So hat man ein Programm beziehungsweise zwei Aktionswochenenden mit insgesamt vier geführten Wanderungen aufgelegt. Die Aufmerksamkeit der Flurwanderer soll nicht nur auf die schöne Landschaft, sondern auch auf die facettenreiche Bewirtschaftung der Kulturflächen gelenkt werden.

Landwirtschaft und Naturschutz aus Sicht der Agrarbetriebe

So lädt die Agrarprodukte Ludwigshof am Sonntag, 4. Juli, ab 13.30 Uhr zu einer Rundwanderung ein, in deren Mittelpunkt Orchideenbiotope im Zechsteingebiet bei Ranis, die betriebseigene Schafzucht, die Erzeugung von Brotgetreide und das Wisentgehege unterhalb von Schloss Brandenstein stehen. Treffpunkt ist der Parkplatz des landwirtschaftlichen Betriebes in Ludwigshof. Die rund sieben Kilometer lange Strecke soll in zweieinhalb Stunden bewältigt sein.

Eine knappe Woche später, am Samstag, 10. Juli, um 10 Uhr, erwarten Landwirte am anderen Ende des Orlatales Gäste. Die Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda hat Präsentationen zum Thema „Landwirtschaft und Naturschutz aus Sicht der Landwirte“ vorbereitet. Treffpunkt ist in diesem Fall der ehemalige Agrarflugplatz in Geroda, hier sei mit einer etwa zweistündigen Wanderung zu rechnen.

Die Führungen sind kostenlos. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl ist nicht vorgesehen. Es ist auch keine Anmeldung nötig.

Die beiden landwirtschaftlichen Wanderungen im Oberland finden am zweiten Juli-Wochenende statt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Blühstreifen. Es laden die Agrargenossenschaften Remptendorf am 10. Juli ab 10 Uhr und Dobareuth am 11. Juli ab 9 Uhr ein.