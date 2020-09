Weira. Geladene Gäste zeigten sich am Freitag schon begeistert vom Knowhow. Am Samstag ist Familientag.

Tag der Offenen Tür bei Oberland Metallbau in Weira

Die Firma Oberland Metallbau in Weira feiert am Samstag mit einem Tag der offenen Tür ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum. Ab 10 Uhr sind Werksführungen und unterschiedliche Aktivitäten für Familien angedacht. Ein Gewinnspiel, Glücksrad drehen, eine Mal- und Bastelstraße, sowie eine Hüpfburg und Torwandschießen erwartet Groß und Klein auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet Weira. Am Freitagnachmittag waren unterdessen geladene Gäste aus nah und fern zu entdecken gewesen, die sich im Unternehmen der Familie Franz umschauen konnten.