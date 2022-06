Der Fuhrpark der Pößnecker Feuerwehr kann am Samstag beim Tag der offenen Tür bestaunt werden.

Tag der offenen Tür und Tanzabend am Samstag mit der Feuerwehr Pößneck

Pößneck. Von 11 bis 17 Uhr buntes Programm rund um das Pößnecker Gerätehaus, am Abend ist auf dem Viehmarkt Party mit Band im Festzelt angesagt

Einblicke hinter die Kulissen gibt die Feuerwehr Pößneck am Samstag, 2. Juli, bei einem Tag der offenen Tür. Eingeladen wird von 11 bis 17 Uhr rund um das Gerätehaus in der Ernst-Thälmann-Straße.

Freuen können sich Besucher an dem Tag, der gemeinsam von der Feuerwehr Pößneck und dem Feuerwehrverein organisiert wird, auf ein buntes Programm. So kann unter anderem die Technik und Arbeit der Brandschützer bestaunt werden. Auf einer Fahrzeugschau werden Fuhrpark und Feuerwehrboot der Pößnecker Wehr vorgestellt. Zudem werden die Kameraden der Feuerwehr Gefell mit dem neuen Führungskraftwagen des Landkreises und die Mitglieder des Kreisverbandes Saale-Orla des DRK mit Rettungstransport- und Notarzteinsatzwagen vor Ort sein. An dem Stand der Jugendfeuerwehr kann sich interessierter Nachwuchs nicht nur informieren, es besteht auch die Möglichkeit zum Basteln. Die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung werden zwei Schauvorführungen geben, bei denen ein Verkehrsunfall sowie die Rettung von Menschen aus einem verrauchten Gebäude simuliert werden, macht Martin Link von der Pößnecker Wehr, neugierig.

Zu erleben sein werden außerdem die Tanzgruppen des Freizeitzentrums Pößneck mit Auftritten, die Verkehrswacht Orlatal wird hingegen ihre Elektroautos zum Rundendrehen im Gepäck haben. „Und natürlich wird es auch nicht an Verpflegung fehlen, unter anderem gibt es Kaffee, Kuchen, Crepes und andere Getränke“, so Martin Link.

Mit dem Tag der offenen Tür soll es das jedoch noch nicht gewesen sein. Denn am Abend lädt der Feuerwehrverein Pößneck zu einer weiteren Veranstaltung ein – und zwar zum Tanz im Festzelt auf dem Viehmarkt. Ordentlich einheizen wird dort ab 20 Uhr die Pößnecker Party-Rockband Antitoxin unter anderem mit aktuellen Hits aus den Charts, Partykrachern der 80er, 90er und 2000er, Klassikern der Rockgeschichte und Liedern der Neuen Deutschen Welle. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Unterstützung erhalten die Organisatoren dabei von den benachbarten Feuerwehrvereinen aus Kleindembach und Rehmen.

Der Einlass zum Tanzabend beginnt bereits 18.30 Uhr