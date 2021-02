An der Aral-Tankstelle in der Triptiser Straße in Neustadt finden derzeit Umbaumaßnahmen statt.

Neustadt. Aral-Station in der Triptiser Straße in Neustadt wird bei laufendem Betrieb umgebaut

An der Aral-Tankstelle in der Triptiser Straße in Neustadt wird derzeit umgebaut. Diese wird in den kommenden Wochen um einen Shop der Schnellversorgungskette Rewe to go erweitert, informiert Aral-Pressesprecher Detlef Brandenburg auf Nachfrage.