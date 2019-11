Im Internet finden sich Informationen über die Voraussetzungen, die es zu erfüllen gilt, wenn man es gemeinsam mit einem Tanzpartner als Debütanten-Paar zum Semperopernball schaffen möchte. Für die Teilnahme an den Castings – für die 15. Auflage gab es jeweils eines in Dresden und eines in Leipzig – werden schlicht tänzerische Vorkenntnisse im Wiener Walzer sowie ein Alter zwischen 16 und 29 Jahren gefordert. Das Opernball-Debütantendasein ist also etwas für junge Leute. Doch es beschleicht einen das Gefühl, dass noch viel mehr dazugehört. Die beiden Pößnecker Tänzer, die im Februar nach Dresden fahren, berichten von wesentlichen Aspekten, die es auf dem Parkett zu beachten gilt. Die Schrittlängen, der Rhythmus, die Tanzhaltung. Schließlich mag niemand bei 100 Paaren in feinstem Zwirn auf der Tanzfläche und vor einem womöglich großen Fernsehpublikum plötzlich zum Hindernis für andere in der großangelegten Choreografie werden. Denn schaut man sich die Bilder der hübsch zurechtgemachten Debütanten-Paare der vergangenen Jahre einmal an, scheint es ein Stück weit auch auf Perfektion anzukommen. Tänzerisch. Optisch. Atmosphärisch. So ein Opernball lebt ja in gewisser Hinsicht auch vom Nimbus, der ihn umgibt. Bleibt nur, den beiden Pößneckern viel Spaß und viel Glück bei ihrem besondern Moment zu wünschen.